La solution de sécurité de Hikvision aide à soigner les animaux de zoo en France

HANGZHOU, Chine, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- Hikvision a aidé le ZooParc de Beauval, à Saint-Aignan-sur-Cher en France, à prendre soin de ses animaux, notamment les otaries ainsi qu'une maman panda et ses petits. Classé 4e plus beau zoo du monde, il prend soin de plus de 35 000 animaux sur une surface de 40 hectares. Au moment de rénover ses systèmes, le Parc s'est tourné vers l'intégrateur de systèmes SRTC, qui a eu recours à des caméras Hikvision.

Le défi : prendre soin des animaux efficacement

Le zoo voulait rationaliser les soins aux animaux, en particulier pour aider à surveiller les otaries et les pandas.

Les gardiens devaient être en mesure de surveiller les otaries 24 heures sur 24. Ils voulaient plus particulièrement surveiller leurs heures de repos et de repas. Il fallait donc qu'ils puissent voir les animaux où qu'ils se trouvent dans leur enclos, ce qui signifie parfois regarder dans les coins sombres.

La surveillance des pandas a pris un aspect différent, et plus mignon, puisque l'une des femelles pandas a récemment donné naissance à des jumelles. Ce fut un moment particulièrement joyeux au zoo, car bien que les pandas ne soient plus officiellement menacés, ils sont toujours classés comme vulnérables. Le zoo avait besoin de garder un oeil sur les nouvelles-nées, et certaines parties de l'enceinte des pandas sont mal éclairées, les caméras ont donc dû fournir une excellente imagerie à faible luminosité pour contrer cela.

La solution : des images détaillées et en couleur 24h/24 et 7j/7

Pour les otaries, SRTC a installé des caméras réseau à tourelle fixe ColorVu 4 MP ( DS-2CD2347G2 ), simples et efficaces. La technologie ColorVu fournit une image aux couleurs vives sans déranger les animaux. Elle est idéale pour une longueur focale moyenne nécessaire dans l'enceinte des otaries. Des caméras Fisheye de 12 MP ( DS-2CD63C5 ) ont également été installées pour fournir une vue de l'ensemble de leur zone de repos.

Les pandas nécessitaient une surveillance plus intensive, c'est pourquoi la caméra réseau dôme à infrarouge PTZ 32X DarkFighterX ( DS-2DF5232X-AE3(T5) ) a été installée. La technologie DarkFighter X offre une image en couleur sur de longues distances, même dans des conditions de très faible luminosité, jusqu'à 0,0005 lux. Cela permet d'identifier les animaux plus précisément et aide les vétérinaires à contrôler les soins, l'alimentation et l'activité, entre autres. Les PTZ à zoom optique élevé permettent de rechercher les moindres détails sur des installations techniques mobiles.

L'un des bonus dont a bénéficié le zoo est de pouvoir utiliser les caméras pour surveiller le système de télécabine. Le système composé de 24 cabines transporte jusqu'à 21 000 visiteurs par jour sur une distance de 780 mètres à travers le zoo. Les caméras Hikvision peuvent aider les opérateurs à voir combien de personnes empruntent les télécabines chaque jour. Cela aide non seulement à la planification, mais aussi à vérifier qu'il n'y a pas d'individu ou d'obstacle sur les lignes, afin que le personnel puisse commencer à travailler en toute sécurité le matin.

Sylvain Spodar, directeur des systèmes d'information au ZooParc de Beauval, a déclaré : « Nous sommes satisfaits de notre nouveau système qui nous permet de surveiller les animaux plus efficacement. Nos soigneurs animaliers sont ravis de cette évolution qualitative des images qu'ils peuvent obtenir, et les nouvelles caméras les aident quotidiennement dans leur travail. »

Le projet initial était une rénovation du système de vidéosurveillance en 2020. L'équipe a réussi à identifier d'autres technologies et à les déployer progressivement dans le ZooParc. Outre les caméras, cela comprenait un logiciel de gestion vidéo HikCentral et trois NVR, qui contrôlent toutes les caméras de manière centralisée et fournissent également une gestion de mur vidéo et des informations de veille commerciale.

Vulnérables et sensibles aux changements environnementaux, les animaux ont besoin de plus d'attention que jamais pour survivre. L'application de la technologie pour surveiller leur bien-être est un outil bienvenu dans les activités d'organisations telles que le ZooParc de Beauval.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2037242/Press_release_Hikvision_s_security_solution_helps_to_care_for_zoo_animals_in_France.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2037243/Helping_to_care_for_zoo_animals_blog_banner_1280x444.jpg

