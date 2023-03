Brid.TV lance le service de gestion de la publicité Managed Ads





Brid.TV lance un service de gestion publicitaire de bout en bout pour les éditeurs

BELGRADE, Serbie, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- Brid.TV, fournisseur d'une plateforme vidéo et de services de gestion et d'optimisation du rendement publicitaire, a annoncé aujourd'hui l'extension de son offre avec Managed Ads, un service de gestion publicitaire de bout en bout à valeur ajoutée pour les partenaires premium.

Ce service de gestion publicitaire s'appuie sur l'expérience de l'équipe de Brid.TV en charge des opérations et de l'assistance publicitaires, ainsi que sur une technologie publicitaire avancée, pour optimiser la pile publicitaire et maximiser les revenus des éditeurs. Les éditeurs de la plateforme pourront désormais monétiser leur contenu plus facilement sans investissement supplémentaire.

« Le service Managed Ads est conçu pour économiser du temps et des ressources pour les éditeurs tout en augmentant leurs revenus publicitaires », a expliqué Igor Damic, vice-président du développement produit pour Brid.TV. « La gestion de la pile publicitaire peut prendre beaucoup de temps et des ressources que les éditeurs ne peuvent pas tous se permettre d'investir. Nous avons donc cherché à mieux soutenir leurs efforts de monétisation. Nous avons finalement créé le service Managed Ads, dans le cadre duquel nos experts en opérations publicitaires gèrent les étapes cruciales du processus de monétisation, ce qui permet aux éditeurs de se concentrer sur le plus important dans leur métier. Avec l'optimisation de leur pile publicitaire et l'automatisation intelligente de Brid.TVs, les éditeurs verront leurs revenus augmenter », a-t-il ajouté.

Le service Managed Ads de Brid.TV s'accompagne d'un autre ajout aux capacités de la plateforme, le Yield Optimization Engine (moteur d'optimisation du rendement), un outil de gestion des piles d'IA qui s'appuie sur des algorithmes avancés pour optimiser les publicités et augmenter de manière significative les RPM.

Les experts en opérations publicitaires de Brid.TV ajusteront la pile publicitaire, suivront les performances des enchérisseurs et des publicités, géreront les CPM et se coordonneront avec l'éditeur, tout cela dans le but de maximiser les revenus publicitaires de l'éditeur.

Pour en savoir plus sur le service Managed Ads ainsi que sur d'autres services de monétisation vidéo, contactez Brid.TV ici .

À propos de Brid.TV

Brid.TV est une entreprise de technologie vidéo et publicitaire de premier plan en laquelle une liste sans cesse croissante d'éditeurs, de réseaux publicitaires et d'autres entreprises axées sur la vidéo placent leur confiance. C'est une solution idéale pour la découverte, l'hébergement, la gestion et la distribution de contenu vidéo. Avec sa grande expérience dans la technologie publicitaire et la monétisation, Brid.TV est en mesure de fournir des outils de pile publicitaire avancés pour les éditeurs, leur offrant une longueur d'avance tout en maximisant leur rendement publicitaire.

En plus d'une plateforme vidéo robuste, Brid.TV offre une demande publicitaire, du contenu vidéo, des applications OTT de marque blanche de haute qualité et une flexibilité maximale pour répondre aux besoins des éditeurs, grâce à une gestion interne de la réussite des clients.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de Brid.TV et le profil LinkedIn de l'entreprise

