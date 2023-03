CGTN : comment la Chine tient sa promesse de construire une communauté de la santé commune pour l'humanité





BEIJING, 26 mars 2023 /PRNewswire/ -- En reconnaissance de son soutien pendant la pandémie, le Sénat de la République dominicaine a récemment remis un prix à la Chine. Le vice-président du Sénat, Santiago Zorrilla, a déclaré lors de la cérémonie de remise du prix que la République dominicaine se souviendrait toujours de l'aide opportune de la Chine lors des moments les plus sombres de son existence, et que la coopération bilatérale contre le COVID-19 était considérée comme un exemple de la notion de construction d'une communauté de la santé commune pour l'humanité.

La Chine collabore à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie, relevant les défis en fournissant des fournitures médicales et des vaccins à d'autres pays et régions et en partageant son expérience en matière de prévention du virus et de traitement des patients.

En mars 2020, le président chinois Xi Jinping a proposé pour la première fois la construction d'une communauté de la santé commune pour l'humanité . Lors de la lutte mondiale contre la COVID-19, M. Xi a souligné à plusieurs reprises l'importance de la coopération mondiale en matière de santé et a appelé à la réalisation de cette proposition.

La Chine a mis en pratique la proposition de construire une communauté de la santé pour l'humanité en établissant une série d'initiatives et de mesures majeures.

Une information rapidement partagée, des centaines d'événements organisés

La Chine a organisé plus de 300 échanges technologiques sur la question de la COVID-19 avec d'autres pays, régions et organisations internationales. En outre, la Chine a envoyé 37 équipes d'experts médicaux dans 34 pays pour partager l'expérience de la Chine avec le reste du monde, selon sa Commission nationale de la santé (NHC).

Au tout début de l'épidémie de COVID-19, le gouvernement chinois a publié des informations de manière opportune, ouverte, transparente et responsable, répondu activement aux préoccupations de toutes les parties, et renforcé la coopération avec la communauté internationale, selon un document chronologique enregistrant la réponse de la Chine à la pandémie de fin décembre 2019 à mars 2020.

Le document indique que la communication régulière du pays sur l'épidémie de COVID-19 avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu'avec les pays et régions concernés, a eu lieu le 3 janvier 2020.

À compter du 3 février, le site Web officiel en anglais de la NHC chinoise a simultanément commencé à diffuser des renseignements sur la COVID-19, mettant les données à jour 58 fois en date du 31 mars 2020.

Le premier pays à promettre une exemption pour les droits de propriété intellectuelle des vaccins contre la COVID-19

La Chine a été le premier pays à promettre une exemption pour les droits de propriété intellectuelle des vaccins contre la COVID-19, et aussi le premier à coopérer avec d'autres pays en développement pour la production des vaccins. À ce jour, la Chine a fourni plus de 2,2 milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 à plus de 120 pays et organisations internationales.

La Chine s'est engagée à bâtir une communauté globale de la santé pour tous et a fourni des vaccins au monde entier, en particulier à des pays en développement. Le pays a activement mené une production conjointe, montrant que les vaccins contre la COVID-19 devraient être considérés comme un bien public mondial, un concept que M. Xi a souligné dans un message écrit adressé à la première réunion du forum international sur la coopération en matière de vaccins contre la COVID-19 en août 2021.

« Nous sommes prêts à travailler avec la communauté internationale pour promouvoir la coopération internationale en matière de vaccins et construire une communauté ayant un avenir commun pour l'humanité », a déclaré M. Xi.

Prenant la parole lors de la 48ème session du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies en septembre 2021, Chen Xu, responsable de la mission chinoise au Bureau des Nations Unies à Genève, a invité tous les États membres et les autres parties concernées à développer la production des vaccins et à améliorer les capacités de production des pays en développement par l'exportation, le don, la recherche et le développement conjoints, la production franchisée et la transmission du savoir-faire.

La médecine traditionnelle chinoise contribue à la lutte mondiale contre la COVID-19

La médecine traditionnelle chinoise (MTC), largement utilisée dans la lutte mondiale contre la COVID-19, s'est avérée remarquablement efficace.

Selon le NHC, la Chine a organisé plus de 100 événements vidéo pour présenter les traitements basés sur la MTC dans plus de 150 pays et régions, et envoyé des experts de la MTC pour aider à contrôler l'épidémie dans plus de 30 pays et régions.

Dans un rapport publié fin mars 2022, l'OMS a confirmé que la MTC était bénéfique dans le traitement de la COVID-19, en particulier dans les cas légers à modérés.

« Des données prometteuses suggèrent que la MTC est bénéfique pour réduire le risque d'évolution des cas légers à modérés vers les cas graves de COVID-19 », pouvait-on lire dans un rapport.

« Pour les cas légers à modérés, il existe des preuves encourageantes que les MTC étudiées, lorsqu'elles sont administrées en complément d'un traitement conventionnel, peuvent réduire le temps nécessaire à la disparition du virus, à la résolution des symptômes cliniques et à la durée du séjour à l'hôpital par rapport au traitement conventionnel seul. »

Tout comme la Chine a aidé le monde à lutter contre la COVID-19, les pays et les communautés internationales ont également soutenu la Chine, en particulier dans les moments les plus difficiles.

« La nation chinoise n'oublie jamais l'aide et la générosité qu'elle reçoit et rend toujours la pareille en faisant preuve de la même bonne volonté », selon un livre blanc publié en juin 2020 par le Bureau d'information du Conseil d'État.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-25/How-China-keeps-vow-to-build-a-community-of-common-health-for-mankind-1isgvWRsADe/index.html

