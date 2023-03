Eureka dévoile une nouvelle solution pour faciliter le nettoyage de printemps





FRANCFORT, Allemagne, 26 mars 2023 /PRNewswire/ -- Eureka, marque d'aspirateurs renommée et spécialisée dans les technologies innovantes, a annoncé une nouvelle solution pour le nettoyage de printemps en Europe. Afin d'améliorer l'expérience utilisateur et de donner un avantage aux acheteurs de la région, Eureka a sélectionné l'un de ses aspirateurs les plus populaires en Europe : l'Eureka AK10.

L'aspirateur Eureka AK10 [https://www.amazon.fr/dp/B09YR4FBDW/] est un aspirateur sans fil qui peut remplir plusieurs fonctions.

L'un des principaux avantages de ce modèle réside dans les performances de son moteur numérique sans balai très efficace, d'une puissance de 450 W et d'une vitesse de 110 000 tours/minute. Tout en étant remarquablement silencieux, il dispose d'une longue autonomie en veille et peut effectuer une grande variété de tâches de nettoyage.

Cet aspirateur-balai est également doté d'une batterie amovible de haute qualité de 8*2500 mAh qui garantit 60 minutes de fonctionnement continu.

Il collecte les petites particules de saleté jusqu'à 0,3 micron grâce à sa technologie de filtration cyclonique en cinq étapes et à sa puissance d'aspiration exceptionnelle de 150 W.

Son écran LED moderne affiche le mode de nettoyage et l'état actuel de la batterie pour un meilleur contrôle. Ce modèle est livré avec un aspirateur plat, une brosse et un tuyau de rallonge pour une utilisation polyvalente, et la lampe LED à l'avant de l'appareil facilite le nettoyage sous les meubles.

Cette solution est assortie d'une vente spéciale de printemps du 27 au 29 mars, date à laquelle ce produit sera disponible exclusivement sur Amazon avec une réduction de 30 % par rapport à son prix actuel de 259 EUR.

L'aspirateur Eureka Apollo [https://www.amazon.fr/dp/B09YR11C6D/] est un modèle d'aspirateur cylindrique très populaire.

Son moteur efficace de 800 W assure la stabilité de ses performances. Doté d'une forte puissance d'aspiration de 200 W et d'un grand bac à poussière de 2,2 litres qui absorbe la poussière et la saleté, l'Apollo est un outil très efficace pour le ménage.

Grâce à sa légèreté et à sa taille compacte, notamment sa tige télescopique réglable, l'appareil peut nettoyer sans effort sous les meubles et atteindre les coins les plus inaccessibles, tandis que la fonction d'enroulement automatique du câble en facilite le rangement.

Tous ces avantages ainsi que son prix attractif de seulement 109 EUR sur Amazon font de l'aspirateur Eureka Apollo l'un des choix préférés des consommateurs européens.

À propos d'Eureka : Fondée en 1909, la société Eureka est depuis longtemps synonyme d'innovation dans le domaine des aspirateurs et de l'entretien ménager. Forte de ses capacités de fabrication, Eureka propose une gamme complète d'aspirateurs en Europe et dans d'autres régions, et s'engage à respecter ses promesses en matière de performance, de qualité et de valeur.

