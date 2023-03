Yili Group remporte 17 World Food Innovation Awards





LONDRES, 25 mars 2023 /PRNewswire/ -- Les lauréats des World Food Innovation Awards 2023 ont été annoncés le 20 mars, lors de l'International Food and Drink Event (IFE), qui s'est tenu au Royaume-Uni. Avec des performances exceptionnelles en termes d'innovation, Yili Group a été le grand gagnant de cet événement, remportant le plus grand nombre de récompenses. Avec sa filiale Ausnutria Dairy, l'entreprise a remporté un premier prix et, fait notable, a été classée parmi les finalistes de 13 prix. Elle a en outre reçu des félicitations pour trois autres prix.

Après un examen rigoureux par les juges, l'édition écologique Satine No Printing No Ink de Yili a remporté le prix relatif à la conception de l'emballage, le Packaging Design Award. Intégrant des concepts verts et sobres en carbone, les cartons individuels sont conçus en blanc pur sans impression d'encre traditionnelle. Les informations sur le produit sont imprimées au laser. Les cartons sont composés de matériaux d'emballage certifiés FSC et les bouchons sont faits de matériaux végétaux.

Le produit Satine Active Lactoferrin Organic Pure Milk, récompensé par le prix dédié aux produits artisanaux, le Artisan Product Award, s'appuie sur une technologie innovante et avancée pour maintenir l'activité naturelle de la lactoferrine, permettant ainsi au produit de stimuler le système immunitaire du corps humain. Il s'agit de la première lactoferrine active de lait pur biologique à température ambiante sur le marché laitier. Par ailleurs, le Cute Star Lactoferrin Pure Milk de Yili est le premier lait à lactoferrine active à température ambiante au monde. Il permet aux enfants de bénéficier de soins nutritionnels favorisant leur croissance saine. Il a également été finaliste pour trois prix : le prix de l'innovation technologique, le Technology Innovation Award. le prix récompensant les produits pour enfants/bébés, le Children's/Baby Product Award, et le prix pour les produits artisanaux, l'Artisan Product Award. La crème glacée aromatisée Xujinhuan Cheese Flavored Ice cream de Yili a également été nominée pour le prix dédié aux produits réfrigérés/congelés, le Chilled/Frozen Product Award. Le produit est le premier produit chinois de crème glacée à index glycémique bas à être certifié par la Global Green Union.

La formule Kabrita YingJia Yingxin Goat Milk Formula a été finaliste pour le prix récompensant les produits laitiers, le Dairy Product Award, car elle combine de manière innovante des esters phytostérols, de l'acide folique, de la taurine et du zinc pour aider à protéger la santé cardiovasculaire et vasculaire cérébrale des personnes d'âge moyen et des personnes âgées. En outre, AMBPOMIAL Youqier, une combinaison unique associant une boisson pétillante et un produit de yogourt, a également été finaliste pour le prix récompensant les produits laitiers, le Dairy Product Award, et celui récompensant l'innovation alimentaire, le Food Innovation Award.

De plus, le lait sans lactose Shuhua Sugar Control Lactose-free Milk, a également été nommé finaliste pour les prix Technology Innovation Award et Dairy Product Award, tandis que le lait pur Cute Star Natural DHA Pure Milk a été finaliste pour le prix Artisan Product et a reçu les félicitations du jury pour le prix Dairy Product Award. Enfin, la boisson Changyi 100% Lactic Acid Bacteria Drink a été finaliste pour le prix récompensant les boissons innovantes, l'Innovation Drink Award.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2039972/6D66095C_6152_4CDE_8230_4E1900816730.jpg

Communiqué envoyé le 25 mars 2023 à 17:38 et diffusé par :