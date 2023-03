S'Young International organise un forum exclusif sur les cosmétiques, offrant un aperçu du marché chinois de la beauté dans l'ère post-Covid





SHANGHAI, 25 mars 2023 /PRNewswire/ -- S'Young International (« S'Young », « la Société »), pionnière du modèle de collaboration CP (China Partner), est une plate-forme numérique ouverte permettant aux marques mondiales de produits de beauté d'entrer en contact avec le marché chinois. Cette dernière a organisé un forum exclusif sur les cosmétiques au Palazzo Gnudi, à Bologne, en Italie, le 17 mars, en se joignant à Tmall Global, le plus grand marché transfrontalier en ligne de Chine, et à Pier Augé, un fabricant de produits de beauté innovants pour les peaux sensibles, afin de discuter de la réalité du marché chinois de la beauté à l'ère post-pandémique. Lors de cet événement, Marshall Chen, PDG et cofondateur de S'Young International, a partagé ses idées sur les choses à faire ou à proscrire pour aider les marques mondiales de produits de beauté à relever les défis et à récolter les fruits de l'évolution du marché chinois.

Avec l'assouplissement des mesures de prévention de la COVID-19 en Chine, le marché chinois de la beauté a montré un plus grand potentiel de croissance. Les données indiquent que la consommation de produits de beauté par habitant en Chine peut encore être multipliée par cinq. Cependant, M. Marshall a également averti que malgré les nombreuses opportunités offertes par le marché chinois de la beauté en plein essor, celui-ci est également confronté à de nombreuses difficultés. En se concentrant sur les défis à relever, M. Marshall a énuméré trois choses essentielles à éviter pour que les marques puissent éviter les pièges potentiels :

NE SOUS-ESTIMEZ PAS LA CONCURRENCE

NE CONFONDEZ PAS LES DIFFÉRENTS CONSOMMATEURS

NE VOUS CONTENTEZ PAS DE REPRODUIRE DE PRÉCÉDENTES RÉUSSITES

Le secteur actuel de la beauté en Chine peut être grossièrement divisé en trois catégories : les marques nationales chinoises, les marques internationales de renom et les marques internationales de niche. La concurrence entre les deux premières catégories est féroce, tandis que les marques de niche entrent souvent sur le marché en ciblant des segments de marché spécifiques afin d'éviter une concurrence intense. Pour pénétrer ces segments de marché spécifiques, les marques doivent se concentrer sur la construction de leur image de marque pour un public plus ciblé. La structure urbaine de la Chine s'étend des villes de premier rang aux villes de huitième rang, et est influencée par des environnements de canaux et des conditions de commercialisation différents. Pour développer efficacement une marque, il est important de différencier les stratégies de marketing en fonction du rang de la ville. Par rapport aux marchés étrangers, l'industrie chinoise de la beauté dispose d'un pourcentage plus élevé de canaux de commerce électronique et dépend fortement des médias sociaux et du marketing par vidéo courte. Il est également important de prêter attention aux différences de demandes en matière de beauté entre les ethnies asiatiques, ce qui nécessite de différencier les stratégies des marchés internationaux.

Dans les circonstances actuelles du marché chinois de la beauté, comment les marques peuvent-elles survivre et réussir à long terme sur un marché aussi complexe, aux perspectives prometteuses et aux défis variés ? À cette question, M. Marshall a répondu par trois actions essentielles :

COMMENCER PAR LES ATTENTES

CONSTRUIRE UNE IMAGE DE MARQUE

PRENDRE SOIN DE SON IMAGE DE MARQUE COMME ON PREND SOIN D'UN ENFANT

« Compte tenu de la complexité du marché de la beauté en Chine, les marques doivent non seulement identifier les attentes explicites des clients, mais aussi leurs désirs sous-jacents, afin de proposer des produits innovants qui répondent à leurs exigences individuelles. Par exemple, un fond de teint traditionnel ou un produit pour éclaircir la peau ne peut répondre qu'aux besoins de base des clients chinois, alors que des produits tels que des compléments buvables d'une marque cosméceutique espagnole pour éclaircir la peau et un fond de teint longue tenue doté d'un ADN de mode milanais peuvent apporter des avantages supplémentaires qui répondent à leurs souhaits les plus profonds », a expliqué M. Marshall.

Il a également souligné l'importance de l'élaboration de la marque dans le scénario actuel, en insistant sur le fait que les marques de produits de beauté doivent explorer leurs points forts, leurs origines historiques et leur identité culturelle. Ce point est crucial pour développer une image de marque distincte et attrayante susceptible de toucher un public et de les différencier de leurs rivaux dans l'industrie de la beauté férocement compétitive et congestionnée en Chine. En outre, pour bâtir une marque prospère de manière holistique, il est primordial d'intégrer le développement des produits, les stratégies marketing, l'efficacité des opérations et la gestion de la logistique pour les ventes transfrontalières et nationales, en ligne et hors ligne.

Lors de l'événement, Kristina Hui, responsable des produits de beauté pour le Royaume-Uni et les pays nordiques chez Tmall Global, a présenté l'évolution numérique rapide du paysage de la vente au détail en Chine au cours des dernières années. Elle a également souligné que les changements apportés par la pandémie ont incité la plateforme à rechercher de nouvelles solutions pour se connecter et interagir avec les clients.

Charles Dupont, PDG de Pier Augé, a évoqué l'importance de choisir le bon partenaire en Chine, qui peut aider les marques mondiales à atteindre une croissance durable sur le long terme. En 2022, Pier Augé et S'Young ont conclu une coopération stratégique. Dans le cadre du modèle de collaboration CP et à l'expertise de S'Young sur le marché chinois, les ventes du produit phare de Pier Augé, Douce Aura, ont enregistré une croissance exceptionnelle de 259 % d'une année sur l'autre. La popularité de Pier Augé auprès des clients chinois a ainsi grimpé en flèche et son chiffre d'affaires a quadruplé en l'espace de 12 mois.

« En tant que pionnière du modèle de collaboration CP, la société S'Young s'est associée à plus de trente marques internationales afin de leur fournir une expertise du marché et des outils essentiels pour relever les défis et parvenir à une croissance durable en Chine. Nos solutions multidimensionnelles englobent le positionnement de la marque, des stratégies de communication uniques, le marketing, la vente au détail et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, et nous travaillons avec nos partenaires pour clarifier leurs objectifs principaux et élaborer des plans d'action pour chaque phase de développement, ce qui leur permet de créer des produits phares et de mettre en place des capacités omnicanales solides. Pour y parvenir, nous établissons une coopération rapprochée avec nos partenaires afin de garantir le succès de leur marque en Chine, tout comme nous le ferions si nous élevions un enfant par le biais d'une étroite collaboration », a précisé M. Marshall.

À propos de S'Young International

S'Young International, pionnière du modèle de collaboration CP, est une plateforme ouverte axée sur le numérique qui permet aux marques de beauté mondiales d'accéder et de se connecter au marché chinois en fournissant une solution complète qui se concentre sur leur développement dans toutes les dimensions, omnicanal et tout au long du cycle de vie. S'Young International a maintenant coopéré avec plus de 30 marques de beauté dans le monde.

