Heure de la Terre 2023 : SANY met l'accent sur le développement de l'électrification et la promotion de l'hydrogène pour bâtir un avenir vert





BEIJING, 25 mars 2023 /CNW/ -- Des millions de personnes dans le monde éteindront les lumières à l'occasion de l'heure de la Terre le 25 mars afin de se joindre à l'un des plus grands mouvements mondiaux pour la protection de l'environnement. SANY Group (« SANY »), un fabricant de machines lourdes de calibre mondial, s'attaque aux défis climatiques mondiaux et affirme son engagement envers la planète en faisant progresser le développement de l'électrification, par la promotion d'une feuille de route pour l'utilisation de l'hydrogène.

La crise climatique a catalysé la transition mondiale vers une énergie propre et nouvelle. Bien que les véhicules électriques deviennent de plus en plus courants, la transformation énergétique dépend encore de combustibles fossiles peu écologiques. Pour s'en libérer, SANY ouvre de nouvelles voies grâce à la recherche scientifique.

Vert et plus encore : la feuille de route de SANY pour un avenir propre

SANY s'est fixé l'objectif ambitieux de devenir le plus grand fournisseur de solutions d'hydrogène intégrées de la Chine d'ici cinq ans et de mener la transformation de l'industrie mondiale. Elle met en place une chaîne complète de l'industrie de l'hydrogène couvrant la production, le stockage, le transport et le ravitaillement écologiques.

La filiale hydrogène du groupe, SANY Hydrogen, se concentrera sur l'amélioration de l'innovation technologique de base et la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement fermée dans l'ensemble de l'écosystème industriel afin de soutenir le double objectif de la Chine en matière d'émissions de carbone pour 2030-2060.

En mars, SANY Hydrogen a signé un accord de coopération stratégique avec Guangtai Hydrogen Energy pour la première station de ravitaillement en hydrogène de 2 000 kg à Shanghai. Elle tire ainsi parti des atouts technologiques de SANY pour répondre à la demande d'énergie de ravitaillement en hydrogène de Guangtai Hydrogen Energy.

La station prévoit installer trois distributeurs d'hydrogène à double compteur de 35 MPa avec une vitesse moyenne de ravitaillement en hydrogène de 2 kg/min. Une fois terminée, elle répondra à la demande de ravitaillement en hydrogène de 300 véhicules logistiques de différents tonnages et soutiendra les opérations logistiques de la chaîne du froid de Guangtai Hydrogen Energy dans la région du delta du fleuve Yangtze.

La station comprendra des composantes à l'épreuve des explosions IICT4 et des mesures de sécurité exceptionnelles, y compris le contrôle automatique du processus d'hydrogénation, la détection des fuites d'hydrogène, l'alarme et l'arrêt pour assurer un fonctionnement sans soucis, en particulier dans les environnements où la température s'étend de -20 à 55 degrés Celsius.

En 2020, SANY a mis au point les premiers camion-batteur et camion-benne à pile à hydrogène au monde dans son usine Lighthouse à Shaoyang, marquant ainsi la première étape du groupe vers « l'ère de l'hydrogène ». En 2022, SANY a établi la première station intégrée de production d'hydrogène et d'hydrogénation dans la province de Hunan et livré le premier lot de camions lourds à pile à hydrogène à la ville de Yueyang.

Les autoroutes électrifiées : l'avenir du transport de marchandises lourdes

La première ligne de démonstration d'autoroutes électrifiées en Chine, construite conjointement par SANY, le CRRC Zhuzhou Electric Locomotive Research Institute et l'université Tsinghua, a récemment été achevée à Zhuzhou, dans la province de Hunan. Ce projet clé crée de nouvelles possibilités pour le transport routier de marchandises lourdes.

SANY a conçu, développé et fabriqué les véhicules ainsi que les systèmes de base, et détient donc tous les droits de propriété intellectuelle.

La ligne de démonstration est bidirectionnelle et à deux voies de 7 mètres de largeur. Elle compte 53 piliers et une sous-station de type boîte pour soutenir le réseau de contact de 1,8 kilomètre. L'autoroute électrifiée offre un large éventail de scénarios de conditions routières pour tester le rendement des véhicules, y compris des rampes et des routes cahoteuses, encombrées ou inondées.

Avec un réseau de contacts aériens semblable à celui du transport ferroviaire, l'autoroute électrifiée est alimentée directement par le réseau en hauteur, permettant ainsi la « recharge en route ». Comparativement aux camions lourds purement électriques qui fonctionnent avec des batteries électriques, le nouveau véhicule peut prévenir les répercussions des basses températures tout en augmentant l'efficacité énergétique de 6 %.

L'heure pour la Terre attire l'attention sur les changements climatiques. SANY s'engage à relever ces défis par des mesures concrètes et à faire progresser le développement de son portefeuille d'énergie à base d'hydrogène afin de bâtir un avenir plus vert pour la planète.

Personne-ressource :

Yolanda, [email protected]

Ligne d'assistance pour les ventes : +86-731-85835199

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2040398/01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2040399/02.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

Communiqué envoyé le 25 mars 2023 à 14:52 et diffusé par :