TCL annonce des commandites mondiales en 2023 pour souligner le lien puissant entre la technologie et le sport





Les offres de téléviseurs Mini LED et QLED innovants permettent de rassembler les amateurs alors qu'ils découvrent de nouveaux domaines de divertissement.

HONG KONG, 25 mars 2023 /CNW/ -- TCL, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et la deuxième marque de téléviseurs au monde, a démontré aujourd'hui son engagement envers ses clients et l'une des passions les plus partagées dans le monde, avec l'annonce de plusieurs commandites sportives de premier plan, couvrant une variété de disciplines dans de multiples marchés.

En tant que marque ayant pour mission d'inspirer la grandeur, TCL comprend l'impact que le sport a sur le coeur et sur la vie des gens aux quatre coins du monde. Exploitant la puissance de la technologie pour rendre les sports plus agréables et divertissants que jamais, TCL vise à rassembler les gens pour célébrer de grands moments et profiter de la joie de l'un des plus beaux passe-temps de la vie.

Comme la clientèle de TCL, le monde du sport est incroyablement riche et diversifié. Au début de l'année, TCL America a annoncé avoir été nommée partenaire officiel de la NFL en Amérique du Nord. Au lieu de cibler une discipline particulière, TCL a choisi d'élargir sa portée en soutenant une myriade d'équipes nationales bien-aimées et d'événements importants dans diverses ligues compétitives.

Soutien au meilleur présentoir de soccer d'Amérique latine en tant que partenaire de premier plan de CONMEBOL Libertadores

En parrainant l'une des ligues les plus importantes d'Amérique du Sud, la CONMEBOL Libertadores, TCL espère encourager le public mondial à s'impliquer dans l'amour du soccer dans les différentes régions.

TCL se joint à d'autres marques mondiales en parrainant CONMEBOL Libertadores pendant le cycle 2023-2026, où elle bénéficiera d'une exposition de sa marque sur les écussons des maillots des arbitres, les panneaux d'affichage sur le terrain et les panneaux d'affichage à DEL. La marque recevra des billets pour mobiliser ses clients dans tous les pays, offrant des expériences enrichies aux super amateurs.

TCL devient partenaire officiel des équipes nationales d'Espagne et d'Italie

De l'autre côté de l'Atlantique et soulignant l'engagement de la marque en Europe, TCL a également conclu un accord avec la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et la Fédération italienne de football (FIGC) pour devenir le partenaire officiel des équipes nationales d'Espagne et d'Italie jusqu'en 2026.

Alors que l'on attend avec impatience les grandes compétitions de soccer de l'été prochain, il n'y a jamais eu de période plus excitante pour être un passionné du soccer européen. L'appui de TCL à ces deux équipes légendaires souligne sa détermination à poursuivre sa croissance dans deux marchés européens très importants.

Avec un soutien supplémentaire pour diverses équipes et compétitions en Argentine, en Australie, au Brésil, au Royaume-Uni et aux États-Unis, entre autres, l'engagement de TCL en faveur du soccer est de longue date et de grande portée. TCL a également établi des relations permanentes avec certains des plus grands héros du sport, plus récemment avec Pedri, Rodrygo, Phil Foden et Raphaël Varane.

Partenariat officiel avec la ligue de football australienne (AFL)

Présente sur le marché australien depuis 2004, TCL Electronics offre une vaste gamme de produits allant des téléviseurs aux machines à laver. En tant que ligue de l'un des sports les plus passionnants de la planète, la ligue de football australienne (AFL) a annoncé un nouveau partenariat avec TCL Electronics en Australie. Le partenariat associera l'AFL à TCL, qui a une longue tradition de reconnaissance du pouvoir du sport et de l'esprit de connexion qui inspire la grandeur chez les joueurs et dans la communauté en général.

TCL accueillera également des clients, des fournisseurs et des détaillants clés tout au long de l'année dans le supersite de TCL au stade Marvel et aux événements AFL.

Expansion du basketball dans le monde grâce au partenariat pour la Coupe du monde de basketball FIBA

Au-delà du soccer, TCL se prépare à présenter aux Philippines le plus grand tournoi de basketball au monde et les étoiles les plus brillantes du sport avant la prochaine Coupe du monde de basketball FIBA 2023.

À compter du 25 août, les trois hôtes (les Philippines, le Japon et l'Indonésie), accueilleront la phase de groupe de la Coupe du monde. La compétition culminera le 10 septembre à Manille, aux Philippines, avec le couronnement des champions de 2023.

Renforcement de l'empreinte de TCL en Inde grâce au parrainage de l'équipe de cricket Sunrisers Hyderabad

TCL est également devenue un partenaire officiel de l'équipe de cricket populaire indienne Sunrisers Hyderabad (SRH) pour la quatrième année consécutive, ce qui démontre son engagement envers les clients en Inde grâce au soutien de son sport national le plus précieux.

Avec le début de la saison de cricket de 2023 à la fin du mois, les amateurs en Inde et dans le monde entier auront les yeux rivés sur leur téléviseur. Grâce à sa technologie accessible et au soutien de SRH, TCL offre une expérience d'observation pratique et immersive à des millions d'amateurs de cricket dans le monde entier.

Chefs de file sur et en dehors du terrain: le mariage puissant de la technologie et du sport

TCL reconnaît que les téléviseurs ont la capacité unique de créer des liens et d'inspirer les gens du monde entier en les immergeant dans l'action qui se déroule à l'écran. De tout le contenu télévisuel disponible, il y a indéniablement quelque chose de magique à regarder des sports en direct et à ressentir exactement la même émotion que des millions d'autres téléspectateurs du monde entier.

En tant que titan de l'innovation inclusive, TCL croit que ces moments de magie devraient être accessibles au grand public et s'efforce de créer des mini téléviseurs LED et QLED d'une valeur inégalée. Assurez-vous que les utilisateurs ne ratent jamais un moment de l'action avec la gamme d'écrans XL de TCL mesurant jusqu'à 98 po et leur donnant l'impression d'être sur place. De plus, grâce à ces commandites mondiales qui plairont à un large éventail d'amateurs, TCL espère inspirer des moments de grandeur chez les utilisateurs.

Pour en savoir plus sur la façon dont les derniers produits de TCL peuvent vous aider à profiter de votre tournoi préféré, visitez www.tcl.com .

