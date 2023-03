CGTN : Comment la Chine continue d'optimiser sa réponse au COVID-19 dans le contexte d'autres épidémies





PÉKIN, 25 mars 2023 /PRNewswire/ -- La Chine est entrée dans une nouvelle phase de prévention et de contrôle épidémique après avoir rétrogradé la gestion de la réponse au COVID-19 en maladies infectieuses de catégorie B. « La situation globale de la riposte épidémique est bonne à l'échelle nationale », selon une réunion organisée par le Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois le 16 février.

Situation actuelle du COVID-19 en Chine

Selon les dernières données publiées par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC), le nombre de tests d'acide nucléique positifs en Chine est essentiellement à la baisse depuis le 16 mars, passant sous la barre des 8 000 cas depuis plus d'une semaine.

Les infections dues à l'épidémie continuent de se produire en Chine à un niveau localisé et sporadique, comme l'a déclaré début mars Wu Zunyou, médecin épidémiologiste en chef au CDC de Chine.

Personne ne sait comment le COVID-19 évoluera, a déclaré Wu Zunyou, ajoutant que le nouveau coronavirus coexistera avec les humains sur Terre pendant longtemps.

Zhan Qingyuan, directeur adjoint au département de médecine pulmonaire et de soins intensifs de l'Hôpital de l'amitié Chine-Japon (CJFH), a réitéré la même chose à CGTN : « Le public va peut-être devoir vivre avec le micro-organisme, car nous ne pouvons pas tuer tout le coronavirus. »

Comme l'épidémie de COVID-19 est « essentiellement terminée » dans le pays, l'hôpital fonctionne à un niveau pré-épidémique dans le contexte d'une vague de grippe saisonnière, avec un taux positif de virus grippal en hausse à 53,2 % dans la semaine du 6 au 12 mars, bien au-dessus des données de début février ? inférieur à 1 %, selon les statistiques du CDC de Chine.

Zhan Qingyuan a conseillé aux personnes âgées et aux personnes atteintes de maladies sous-jacentes de se faire vacciner et de garder un thermomètre, des réactifs antigéniques et des médicaments contre le COVID-19 à portée de main. « Je recommande de prendre les médicaments une fois que le test d'acide nucléique est positif, car plus les médicaments contre le COVID-19 sont pris tôt, meilleur est l'effet. »

Des préparatifs sont toujours en cours contre le COVID-19

Tout est revenu à la normale en Chine, alors que des institutions clés comme les hôpitaux continuent de se préparer.

Dans le contexte de la grippe saisonnière, Zhong Lintao, directeur du Bureau de gestion des infections nosocomiales du CJFH, a déclaré que les médecins de la clinique de traitement de la fièvre de l'hôpital avaient orienté les patients en fonction de la gravité de leur état, plutôt qu'en fonction des résultats des tests d'acide nucléique au cours des trois dernières années.

En outre, l'hôpital est également engagé dans la prévention et le contrôle des infections quotidiennes, selon Zhong Lintao : « Par exemple, nous fournissons des conseils de protection au personnel médical et aux patients, notamment de nettoyer et désinfecter fréquemment les objets qu'ils touchent au quotidien afin de prévenir la propagation du virus dans les établissements médicaux ».

Zhong Lintao a déclaré qu'ils ont accumulé beaucoup d'expérience au cours de la dernière vague de l'épidémie de COVID-19 et qu'ils peuvent passer du mode de fonctionnement normal au mode de réponse rapide à une épidémie, y compris en affectant du personnel médical à la clinique de traitement de la fièvre et aux services des urgences et en stockant des médicaments et des dispositifs médicaux.

« Nous allons également élargir la capacité du service des urgences en transformant les services spécialisés en d'autres départements afin de traiter les cas graves en cas de besoin », a déclaré Zhong Lintao.

L'hôpital a transformé un bâtiment en plusieurs salles de soins pour les patients atteints du COVID-19 gravement malades en décembre dernier, et bien que le service normal ait repris, Zhong Lintao a déclaré que le bâtiment pouvait être reconverti en salles de soins rapidement si besoin.

Renforcement des points faibles

La Commission nationale du développement et de la réforme de Chine (NDRC), la Commission nationale de la santé et six autres départements ont publié un avis et déployé des travaux relatifs de consolidation des principales réalisations en matière de prévention et de contrôle épidémique, et de renforcement des points faibles en santé et protection de l'environnement en milieu urbain et rural, a déclaré Liu Dechun, directeur du Département de la conservation des ressources et de la protection de l'environnement de la NDRC, lors d'une conférence de presse jeudi dernier.

Selon Liu Dechun, la Chine renforcera la capacité de surveillance épidémique et les systèmes réguliers d'alerte précoce et d'intervention, et améliorera les établissements de surveillance sanitaire et les capacités des institutions clés telles que les établissements médicaux et les établissements de soins pour personnes âgées, ainsi que les grands centres commerciaux.

Il a également exhorté à coordonner et à distribuer des ressources et des équipements médicaux et à bâtir un système de santé à plusieurs niveaux fondé sur l'orientation de manière régulière, et à bâtir des réseaux de soins à trois niveaux ? avec des hôpitaux principaux, secondaires et tertiaires ? en maintenant les institutions médicales comme éléments de base, selon Liu Dechun.

Liu Dechun a déclaré que le pays améliorera les installations sanitaires dans les endroits surpeuplés et mettra en oeuvre une gouvernance de santé environnementale dans des lieux comme les villages urbains et les marchés agricoles.

