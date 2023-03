Fafrees lance cinq vélos électriques de ville technologiquement avancés et à grande autonomie dans l'UE.





BERLIN, 25 mars 2023 /PRNewswire/ -- Fafrees est ravi de présenter cinq nouveaux vélos électriques de ville à grande autonomie sur le marché européen au cours du premier semestre 2023. Nous sommes l'un des spécialistes les plus renommés d'Europe en matière de vélos électriques, nous nous engageons à offrir à nos clients l'expérience de déplacement la plus confortable et la plus innovante.

Nos nouveaux vélos électriques sont équipés d'une technologie de pointe et de composants de haute qualité pour offrir la conduite la plus fluide et la plus efficace possible. Le vélo de ville électrique à pédalier FM8 par exemple, est alimenté par une batterie à tube amovible et verrouillable de 14,5 Ah, qui peut étendre votre autonomie jusqu'à 120 km sur une seule charge. Avec le levier de vitesse et le dérailleur à 9 vitesses de Shimano, vous profiterez d'un changement de vitesse fluide et précis.

Pour davantage de puissance et de couple, le vélo de ville électrique à pédalier FM9 offre jusqu'à 65 N.m de couple est équipé d'une batterie à tube de 15 Ah. L'écran LCD à contraste élevé affiche toutes les informations nécessaires sur votre trajet, et vous pouvez rouler jusqu'à 120 km sur une seule charge.

Les modèles FM8 et FM9 font partie de la même série et sont équipés de feux de vélo conformes à la norme StVZO et d'une fourche à suspension hydraulique.

Si vous cherchez un vélo électrique capable de s'adapter à toutes les conditions routières, jetez un coup d'oeil au FF20 Polar . Ce modèle à gros pneus est équipé de pneus 20*4.0 et d'une batterie double 48V 10.4 Ah qui peut être utilisée séparément ou ensemble. En mode PAS, vous pouvez rouler jusqu'à 160 km.

Notre vélo électrique de ville F28 Pro est conçu pour les routes urbaines et dispose d'un moteur brushless 250W, d'un tube de selle et d'un guidon réglables et d'une selle italienne confortable. C'est un modèle qui peut plaire aux femmes.

Enfin, le vélo de ville électrique F20 Light est la dernière nouveauté de notre série F20. Il est léger, confortable et parfait pour une utilisation quotidienne, pour toute la famille. Avec sa batterie haute capacité de 14,5 Ah, vous pouvez rouler jusqu'à 110 km sur une seule charge.

Le marché européen du vélo électrique connaît une croissance rapide et Fafrees s'engage à fabriquer les produits les plus innovants et haut de gamme pour ses clients. Nous sommes heureux de continuer à offrir une expérience utilisateur inégalée pour les années à venir.

CONTACT : [email protected]

