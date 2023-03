/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce en environnement pour la ville de Gatineau/





QUÉBEC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à une conférence de presse où il fera une annonce concernant l'environnement à Gatineau. Il sera accompagné de la mairesse de Gatineau, Mme France Bélisle.

Date : Le 26 mars 2023



Heure : 10 h 30



Lieu : Gatineau



Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 26 mars 2023 à 8 h. Le lieu précis où se tiendra l'activité sera confirmé seulement aux journalistes accrédités.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est toutefois recommandé aux personnes vulnérables et aux personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, on peut consulter l'outil d'autoévaluation.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 25 mars 2023 à 12:00 et diffusé par :