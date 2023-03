Nouveau programme de formation en enseignement - Une solution bénéfique pour la réussite des élèves





QUÉBEC, le 25 mars 2023 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) accueille avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme l'offre de service de la TÉLUQ, laquelle instaurera, dès l'automne 2023, un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de 30 crédits en éducation préscolaire et en enseignement primaire.

« Nous accueillons très favorablement cette initiative de la TÉLUQ, laquelle contribuera concrètement à qualifier rapidement des personnes pour enseigner dans nos établissements scolaires, à diminuer le nombre d'enseignantes et d'enseignants non légalement qualifiés (NLQ) et à contrer la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit actuellement partout au Québec. Par la mise en oeuvre de cette solution flexible, les centres de services scolaires pourront veiller à l'atteinte de la cible du ministère de l'Éducation de diplômer et qualifier 90 % des élèves et d'assurer la qualité des services éducatifs au bénéfice de leur réussite! », a souligné la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

Afin de soutenir la qualification du personnel NLQ, la TÉLUQ a su développer un programme de formation novateur s'appuyant sur les meilleures pratiques d'enseignement, lesquelles ont été validées par la recherche. En mode asynchrone, sous une formule souple, adaptée aux enjeux actuels du marché du travail, l'une des grandes forces de ce programme est le maillage de l'expertise du milieu universitaire à celle des acteurs du terrain. « Quelle belle initiative que de lier le volet scientifique à celui plus pragmatique du milieu scolaire! », a ajouté Mme Dupré.

Il importe de souligner que ce programme a pu être expérimenté par le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et ce, au cours des trois dernières années. Ainsi, le fruit de cette collaboration TÉLUQ - CSSMB peut maintenant profiter à l'ensemble des centres de services scolaires du Québec.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services juridiques, en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

www.fcssq.quebec

Twitter : @FCSSQc

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Communiqué envoyé le 25 mars 2023 à 09:12 et diffusé par :