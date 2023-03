La création de bons emplois en Ontario doit comprendre l'accès à un syndicat





La création de bons emplois en Ontario doit comprendre un accès simplifié à l'adhésion syndicale, affirme le Syndicat des Métallos en réponse à l'engagement budgétaire du gouvernement ontarien, annoncé hier, de créer des milliers d'emplois au cours des prochaines années.

« Ce que nous n'avons pas entendu de la part du ministre des Finances, c'est l'engagement que ces emplois seront des emplois bien rémunérés, subvenant aux besoins des familles, et qui resteront en Ontario pour les générations à venir. Pour que cela se produise, le gouvernement a raté l'occasion de déployer un système d'accréditation syndicale par vérification des cartes », a fait valoir Myles Sullivan, directeur du Syndicat des Métallos pour l'Ontario et le Canada atlantique.

Le gouvernement a annoncé un crédit d'impôt à l'investissement destiné aux manufacturiers qui investissent dans des activités en Ontario. Les Métallos reconnaissent la nécessité de tels investissements dans le secteur manufacturier en Ontario, mais exhortent le gouvernement à fixer des conditions à remplir pour que les fabricants puissent bénéficier de ces crédits d'impôt. Le gouvernement ne s'est pas non plus engagé à ce que ces emplois soient des emplois bien rémunérés et syndiqués.

De plus, l'innovation et l'investissement dans les activités manufacturières en Ontario, qu'il s'agisse de la sidérurgie, de l'exploitation minière, du secteur automobile ou d'autres secteurs, devraient être réalisés dans le cadre d'activités durables nécessaires à une économie verte et à faible émission de carbone.

Sur la pénurie de main-d'oeuvre

La proposition du gouvernement de l'Ontario de combler la soi-disant pénurie de main-d'oeuvre grâce au renforcement du financement des centres de formation par l'intermédiaire du Fonds pour le développement des compétences est une bonne première étape, selon les Métallos.

« Investir dans la formation de la main-d'oeuvre est un élément crucial pour créer une économie plus forte, mais le gouvernement a manqué une occasion importante de s'assurer que les travailleurs et travailleuses aient des bons emplois à la fin de cette formation. Nous ne souffrons pas de pénurie de main-d'oeuvre, mais d'une pénurie de bons emplois avec des bons salaires », a affirmé Myles Sullivan.

Le syndicat se dit préoccupé par le fait que le gouvernement n'ait pas réussi à résoudre les problèmes simples qu'il a sous son contrôle : légiférer sur les congés de maladie payés et les salaires équitables, et mettre fin à sa procédure d'appel sur le projet de loi 124 inconstitutionnel, qui limitait à 1 % les augmentations des salaires, pensions et avantages sociaux pour des millions de travailleuses et travailleurs syndiqués du secteur public en Ontario.

« Le succès de l'économie ontarienne dépend de la prospérité des travailleurs, de leurs familles et de leurs communautés. Un emploi syndical bien rémunéré est un moyen sûr de bien gagner sa vie et de contribuer à la prospérité de la province », a souligné Myles Sullivan.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience dans la création de lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et dans la négociation de meilleures conditions de travail et d'une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

