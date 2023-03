Haier Nahui a assisté au salon Key Energy 2023





Contribuer à la construction d'un système européen d'habitat écologique

RIMINI, Italie, 25 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le Key Energy 2023 a lieu au Rimini Expo Centre, en Italie, du 22 au 24 mars. L'exposition était axée sur les énergies renouvelables et la transition énergétique, présentant des solutions énergétiques pour l'industrie et les ménages afin de parvenir à un développement durable. Haier adopte la responsabilité sociale, se concentre sur le développement durable et développe ainsi une nouvelle division dédiée à l'énergie. Haier Nahui New Energy a décidé de participer au salon avec ses solutions E², y compris : stockage photovoltaïque et solutions d'intégration multi-scénarios de pompes à chaleur, système de gestion intelligente de l'énergie pour un usage domestique, ainsi que plusieurs technologies uniques, qui ont incité de nombreuses entreprises à venir visiter le stand.

Les avantages des systèmes d'intégration de l'énergie photovoltaïque, du stockage et des pompes à chaleur sont évidents et ouvrent la voie à une nouvelle ère d'autosuffisance domestique.

Le secteur du stockage photovoltaïque a ouvert de nouvelles perspectives de développement dans le contexte de l'amélioration et de la transformation de l'énergie, et de plus en plus de familles souhaitent maximiser l'utilisation de l'énergie photovoltaïque par le biais du stockage de l'énergie afin de réduire les factures d'électricité des ménages.

Les solutions de scénario de Nahui New Energy ont attiré l'attention des praticiens du secteur du stockage photovoltaïque venus du monde entier lors de cette exposition. Les solutions d'intégration du stockage photovoltaïque pour usage domestique, les solutions de stockage photovoltaïque + pompe à chaleur avec la plus grande efficacité de conversion d'énergie, et les solutions énergétiques intelligentes intégrant la production d'énergie, le stockage d'énergie, l'économie d'énergie, la gestion de l'énergie et les ventes d'énergie font partie des trois solutions de scénarios proposées par Haier Nahui New Energy.

Ces trois solutions se caractérisent par une facilité d'installation, un service personnalisé à guichet unique et un fonctionnement et une maintenance intelligents, offrant ainsi aux consommateurs européens une valeur d'expérience maximale.

En outre, Nahui New Energy intègre parfaitement les fonctionnalités d'alimentation intelligente dans les solutions grâce à l'intégration de l'application « hOn » de Haier Smart Home Europe. La combinaison de la consommation d'électricité intelligente et des maisons intelligentes offre aux clients un plan de vie intelligent et écologique, propulsant l'ère de l'auto-énergie dans les maisons européennes.

Des produits innovants ont été introduits en Europe et ont été favorablement accueillis par les consommateurs locaux.

Nahui New Energy a également présenté plusieurs produits innovants différents, dont les principales lignes sont la sécurité, l'intelligence et la machine tout-en-un. Prenez, par exemple, la solution de stockage d'énergie (ESS) résidentielle empilée, qui dispose d'un corps compact avec une grande capacité, est facile à installer, ne nécessite pas de connexions empilées, et dont les cellules de batterie de haute qualité fournissent une énergie sûre. Il est même possible de mélanger des batteries anciennes et nouvelles et de les étendre sans perte pour s'adapter à différents scénarios. La société indique que le produit a déjà été lancé en République tchèque, répondant parfaitement aux besoins du marché européen et gagnant la faveur des consommateurs locaux grâce à trois caractéristiques clés : la commodité, la sécurité et la qualité du service.

Face aux nouveaux progrès apportés par le développement combiné du « stockage photovoltaïque et de la pompe à chaleur », Haier Nahui New Energy permettra aux familles européennes de développer un système de vie écologique et intelligent grâce à ses solutions constamment innovantes et itératives, ainsi qu'à ses solutions numériques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2039853/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2039854/2.jpg

