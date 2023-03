Surfer sur un monde : conférence stratégique à l'occasion du 125e anniversaire de Shanghai Jahwa





SHANGHAI, 25 mars 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Jahwa United Co., Ltd (SH.600315) a organisé récemment la conférence stratégique en ligne « To Beauty to Youth » 2023. Lors de cet événement, l'équipe de direction dirigée par Alex Pan, président et PDG de Shanghai Jahwa, a présenté les réalisations de Jahwa au cours de l'année écoulée et sa vision à long terme, y compris la stratégie de l'entreprise, les tendances et le développement, l'innovation de la marque, la gestion des facteurs ESG. L'équipe a également invité des experts et des partenaires externes à discuter des tendances de la consommation et des voies de croissance dans la nouvelle ère.

Alex Pan, président et PDG de Shanghai Jahwa, a expliqué les résultats commerciaux de l'entreprise pour 2022 et la stratégie de l'entreprise pour 2023 lors d'un discours liminaire intitulé « Innovation to Excellence » (« l'innovation au service de l'excellence »). « Alors que l'économie nationale passe progressivement d'une croissance rapide à un développement axé sur la qualité, la reprise globale de la consommation permet d'observer une série de signaux positifs. Cette reprise stimule fortement l'ensemble de l'industrie de la beauté et des soins personnels. En tant que leader du secteur, Shanghai Jahwa continue d'améliorer la différenciation, les investissements en R&D, l'optimisation des ressources, la productivité et les dépenses en capital. L'entreprise réalise des progrès constants grâce à une exploitation et une gestion solides. »

En 2023, le principe de fonctionnement 123 de Jahwa vise à stimuler l'innovation de la marque. Jahwa mise sur l'expertise, la premiumisation et l'expérience pour renforcer la valeur de la marque. Tout en mettant l'accent sur l'expertise en matière de marque, de segmentation et de produit, l'entreprise crée davantage de produits de meilleure qualité pour les consommateurs grâce à ses prouesses en matière de R&D et de marketing. En ce qui concerne l'innovation de la marque, l'entreprise a instauré un concept de service à la clientèle à long terme, durable et mémorable. En outre, Shanghai Jahwa s'adapte constamment aux tendances du marché et perfectionne ses produits pour les rendre plus attrayants en termes de positionnement, de produits, de consommateurs cibles et d'emballage. Parallèlement, l'entreprise met l'accent sur le marketing expérientiel, en améliorant l'expérience du consommateur sur trois dimensions pour innover en matière de marque et d'amélioration du service.

En tant qu'acteur à long terme qui traverse les cycles économiques, l'entreprise se consacre à la beauté, respecte sa mission de créer les meilleurs produits et services de santé et de beauté afin de maximiser la valeur pour les consommateurs, les employés, les actionnaires et l'ensemble de la société. À l'avenir, Shanghai Jahwa espère atteindre un nouveau niveau d'excellence, en représentant les marques chinoises pour rivaliser avec les marques internationales sur la scène mondiale. Shanghai Jahwa a pour objectif de présenter la beauté chinoise au monde entier.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2039003/video_1.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2038922/1.jpg

Communiqué envoyé le 24 mars 2023 à 20:52 et diffusé par :