Les Canadiens peuvent encore gagner le prix paradisiaque convoité avec Sunwing et Palladium Hotel Group

MONTRÉAL, 24 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

Les clients de Sunwing ont encore la chance de gagner le prix paradisiaque lorsqu'ils réservent leurs escapades de dernière minute ou leurs prochaines vacances printanières ou estivales dans certaines propriétés du Palladium Hotel Group au Mexique, en République dominicaine et en Jamaïque. Jusqu'au 31 mars 2023, les Canadiens peuvent profiter d'avantages exclusifs pour un séjour inoubliable au soleil, tels que des tarifs réduits sur des vacances conçues pour satisfaire tous leurs désirs de voyage.

Et la pièce de résistance : les voyageurs qui achètent un forfait vacances du Palladium Hotel Group dans une propriété du Grand Palladium Hotels and Resorts ou de TRS Hotels d'ici le 31 mars 2023 pour un voyage prévu d'ici le 31 mars 2024 recevront automatiquement dix bulletins de participation au concours pour courir la chance de gagner un séjour tout compris de sept nuitées pour deux personnes au magnifique Grand Palladium Colonial Resort and Spa à la Riviera Maya avec Sunwing. Les clients qui ne font pas d'achat sont également admissibles au tirage. Cependant, ils n'ont droit qu'à un seul bulletin de participation pendant la période du concours et ils doivent remplir un formulaire de concours sur le site Sunwing.ca*. Les clients ayant besoin d'un peu d'inspiration peuvent répondre au questionnaire de vacances de Sunwing et ainsi faire un pas de plus vers la recherche du coin de paradis et de la propriété qui leur conviennent.

Situé dans les destinations préférées des Canadiens au Mexique, en République dominicaine et en Jamaïque, le Palladium Hotel Group offre aux vacanciers des escapades tropicales pittoresques. En tant que chaînes hôtelières prisées et établies dans le Sud, Grand Palladium et TRS proposent des choix populaires pour les clients de Sunwing à la recherche d'une escapade familiale ou pour adultes seulement, avec tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins des clients. Grâce à un service de classe mondiale, un décor sophistiqué, des piscines et des plages étincelantes, une sélection réfléchie de cuisines internationales et de restaurants à la carte, des chambres spacieuses et bien plus encore, vos vacances de rêve deviennent réalité sous les tropiques.

Pour plus d'informations ou pour réserver des vacances avec Palladium Hotel Group, visitez le www.sunwing.ca/fr/ ou communiquez avec un agent de voyages pour profiter d'incroyables offres de dernière minute sur une prochaine escapade.

* Des modalités et conditions s'appliquent.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

