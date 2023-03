Avis aux médias - Québec solidaire prendra part au Rassemblement des enfants et des jeunes qui demandent la régularisation de leur statut d'immigration





QUÉBEC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, et le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard, prendront part au rassemblement des membres du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) ce samedi 25 mars à 14h au restaurant India Beau Village pour demander au gouvernement du Québec la mise en place d'un programme de régularisation des jeunes immigrants sans statut et de leurs familles.

Veuillez noter que M. Fontecilla et M. Cliche-Rivard seront disponibles pour des entrevues sur place et par téléphone. Des jeunes immigrants seront également sur place pour partager leurs témoignages et seront disponibles pour des entrevues.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 25 mars 2023

Heure: 14h30

Lieu: Restaurant India Beau Village - 640 Rue Jarry Ouest, Montréal

