Valsoft élargit son portefeuille du secteur de l'hôtellerie et de la restauration grâce à l'acquisition de TigerTMS

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 24 mars 2023 - Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société montréalaise spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer l'acquisition de TigerTMS, chef de file dans le développement d'applications et de solutions intergicielles ( middleware ) pour le marché mondial de l'hôtellerie et de la restauration.

TigerTMS, fort de 40 ans d'expérience dans le secteur, est probablement le plus grand fournisseur mondial de systèmes de gestion et de communication avec les convives, de solutions voix et données intégrées, ainsi que de solutions « prenez vos appareils » (dites BYOD). En effet, sa clientèle comprend plus de 10 000 hôtels.

« Il s'agit d'une occasion très intéressante pour nous de consolider notre expertise et de renforcer notre position comme premier fournisseur mondial d'applications pour l'hôtellerie et la restauration, affirme John Owen, président-directeur général de TigerTMS. Notre intégration à la famille Valsoft nous permettra d'accélérer notre croissance et le déploiement de nos plans de développement afin de satisfaire les hôteliers réclamant des solutions qui améliorent l'expérience de leurs convives, réduisent les coûts d'exploitation et respectent les cibles de durabilité. »

TigerTMS, dont le siège social se trouve au Royaume-Uni, a également des bureaux régionaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique. Grâce à cette acquisition par Valsdoft, les clients et partenaires de TigerTMS ont l'assurance de continuer à recevoir les mêmes solutions de haute qualité et le même soutien dont ils ont bénéficié jusqu'ici. De plus, John Owen restera à la tête de la firme.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de l'acquisition de TigerTMS, soutient Sam Youssef, président-directeur général de Valsoft. La firme offre des solutions technologiques de calibre mondial à certains des groupes hôteliers les plus importants et les plus prestigieux du monde, ainsi qu'à des centaines d'hôtels indépendants. »

TigerTMS vient s'ajouter au portefeuille déjà bien garni de Valsoft dans le secteur de l'hôtellerie et apportera au groupe des capacités supplémentaires considérables tout en le faisant profiter de son leadership mondial au chapitre des solutions d'intégration pour plus de 120 systèmes de gestion immobilière couramment utilisés dans le secteur de l'hôtellerie.

« Nous sommes convaincus que l'avenir est très prometteur pour TigerTMS au sein de notre portefeuille de produits d'hôtellerie, renchérit Michael Assi, président-directeur général d'Aspire Software, branche opérationnelle de Valsoft. La firme propose des solutions de connectivité et de gestion indispensables, auxquelles font confiance les plus grands hôtels. Ajoutons que son service à la clientèle est exemplaire. Nous sommes impatients de travailler avec les employés, les clients et les partenaires pour maintenir sa réputation et faire passer la firme à la vitesse supérieure. »

À propos de Valsoft Corporation

Valsoft Corporation est spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées offrant des solutions indispensables et nichées à leurs clients. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque, Valsoft n'a pas d'horizon d'investissement prédéfini et cherche à acheter, à conserver et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec la direction en place et les clients.

À propos de TigerTMS

TigerTMS est un développeur d'intergiciels de premier plan destinés au marché mondial de l'hôtellerie et de la restauration.

Présent dans le secteur depuis plus de 40 ans, TigerTMS est probablement le plus grand fournisseur mondial de systèmes de gestion et de communication avec les convives, de solutions intégrées voix et données, ainsi que de solutions AVEC. Il propose des solutions technologiques de calibre mondial à certains des groupes hôteliers les plus importants et les plus prestigieux, ainsi qu'à des centaines d'hôteliers indépendants.

Valsoft était représentée à l'interne par l'avocat-conseil principal Oliver Gray, l'avocat général David Felicissimo et la technicienne juridique Elisa Marcon. TigerTMS était représenté par Grand Thornton UK LLP, dirigé par Nigel Le Bas (directeur) et Lewis Dyer (directeur), Excello Law, dirigé par Tom Sutcliffe et DJH Mitten Clarke Limited, dirigé par Michael Burgess.

Pour de plus amples renseignements, consultez les sites https://www.tigertms.com/ et https://valsoftcorp.com .

