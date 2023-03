Un investissement de 15 millions de dollars pour la mobilité active dans la ville de Québec





QUÉBEC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement, par l'entremise du Secrétariat à la Capitale-Nationale, offre à la Ville de Québec une aide financière de 15 millions de dollars pour soutenir le déploiement de la mobilité active cette année et en 2024. C'est ce qu'a annoncé le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, accompagné du maire de Québec, Bruno Marchand. Concrètement, l'argent servira à mettre en place de nouveaux liens pour vélos, utilisables pendant les quatre saisons, ainsi qu'à revoir et à sécuriser les infrastructures cyclables et pédestres existantes.

Cet investissement s'inscrit dans la Politique de mobilité durable 2030 du gouvernement du Québec, dévoilée en 2018, qui comprend un cadre d'intervention en transport actif.

Citations :

« Nous souhaitons faire du Québec un chef de file nord-américain de la mobilité durable et intégrée du 21e siècle. L'ajout de 100 km de réseau de mobilité active et de corridors Vélo-Cité optimisera la sécurité et le confort de ceux et celles qui opteront pour un autre moyen de transport que la voiture, en plus d'améliorer la qualité de l'air et la santé globale des personnes et de maintenir la réputation de Québec en tant une ville où il fait bon vivre. Ce sont des avancées urbaines dignes d'une capitale nationale. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale

« Nous avons entre les mains une opportunité plus qu'intéressante pour moderniser et rendre efficace et sécuritaire notre réseau cyclable, tout en améliorant considérablement la mobilité dans notre grande ville. Ce montant nous permettra de rendre praticable notre réseau en tout temps, en misant sur des corridors réservés. Les efforts de modernisation ne s'arrêtent pas là. Il nous faut saisir la chance de bonifier tout ce qui entourera notre nouveau réseau et de nous en servir comme un levier de développement urbain en collaboration avec la population. Nous venons confirmer, aujourd'hui, que la mobilité active est une carte de plus dans la multitude d'options pour se déplacer. À Québec, nous vous offrons plusieurs solutions; à vous de choisir la meilleure! »

Bruno Marchand, maire de Québec

Faits saillants :

Cette année et en 2024, les investissements pour la mise en oeuvre de ce projet s'élèvent à 19,4 millions de dollars. Le gouvernement du Québec contribue à hauteur de 15 millions de dollars, et la Ville de Québec, de 4,4 millions de dollars.

Le gouvernement du Québec s'est doté, en 2018, de la Politique de mobilité durable 2030, qui inclut un cadre d'intervention en transport actif. Le but de ce dernier : qu'en 2030, « le Québec soit un leader nord-américain de la mobilité durable et intégrée du 21 e siècle. Sur un territoire aménagé dans une perspective de mobilité durable, il dispose d'un écosystème des transports performants, sécuritaire, connecté et sobre en carbone, qui contribue à la prospérité du Québec et répond aux besoins des citoyens et des entreprises. »

La Ville de Québec s'est dotée de la Stratégie de développement durable. Adoptée en juin 2021, celle-ci vise notamment à faire de Québec « une ville plus juste, écologique et prospère » d'ici 2030.

Les corridors Vélo-Cité seront des voies sécurisées entièrement réservées aux cyclistes, qui assureront un meilleur partage du réseau public afin de limiter les conflits entre les modes de transport.

Les corridors Vélo-Cité seront déployés sur les principaux axes de mobilité de la ville.

