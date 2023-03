Splatsin, le Canada et la Colombie-Britannique signent un accord de coordination historique pour les enfants et les familles des Premières Nations





SPLATSIN, SECWÉPEMC NATION, ENDERBY, BC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Les enfants des Premières Nations s'épanouissent lorsqu'ils peuvent rester avec leur famille et leur communauté et être entourés de leur culture et leur langue. Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, nous continuerons à oeuvrer en faveur de l'autodétermination des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Aujourd'hui, lors d'une cérémonie à Enderby, en Colombie-Britannique, Kukpi7 (chef) Doug Thomas, Splatsin, l'honorable Patty Hajdu, ministre fédérale des Services aux Autochtones, et l'honorable Mitzi Dean, ministre du Développement des enfants et des familles de la C.-B., ont célébré la signature de la première entente de coordination en Colombie-Britannique, conformément à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Cet accord soutient l'exercice continu de la compétence de Splatsin en matière de services à l'enfance, à la famille et à la communauté, en vertu du règlement no 3-1980 de Spallumcheen Indian et des lois de Secwepemc.

Au cours des dix prochaines années, l'accord transférera 136,2 millions de dollars à Splatsin pour appuyer la prestation continue de services à l'enfance et à la famille, ancrés dans leur culture et leurs systèmes familiaux.

Splatsin s'occupe de ses enfants et de ses familles depuis des temps immémoriaux en vertu de la loi de Secwepemc et exerce sa compétence et protège les enfants de Splatsin en vertu de son règlement depuis 1980. Splatsin poursuivra ce travail, comme elle l'a toujours fait.

Cet accord constitue une étape historique, car il s'agit du premier accord de coordination en Colombie-Britannique et du cinquième au Canada. L'accord de coordination porte sur la coordination des services, la prestation des services d'urgence, les mécanismes permettant aux enfants des Premières Nations d'exercer leurs droits, et les accords fiscaux fondés sur les besoins, durables et conformes au principe de l'égalité réelle. L'accord de coordination prévoit également un financement des gouvernements fédéral et provinciaux afin de garantir la mise en place des ressources financières nécessaires.

En travaillant ensemble, nous faisons des progrès pour aider les peuples autochtones à trouver et à mettre en oeuvre des solutions pour leurs enfants et leurs familles et pour améliorer le bien-être des enfants et des jeunes autochtones, de leurs familles et de leurs communautés, ainsi que des générations futures.

Citations

« Splatsin s'occupe de ses enfants depuis des temps immémoriaux et, de manière plus formelle, depuis 1980 grâce à son règlement. Ce haut degré de responsabilité à l'égard de nos enfants ne repose pas seulement sur les épaules des dirigeants, mais sur celles de tous les membres de la communauté de Splatsin. Il faut une communauté pour élever un enfant et à Splatsin, nous faisons de notre mieux pour vivre selon ces mots. Je lève les mains pour honorer notre communauté et chaque personne concernée par la prise en charge de nos enfants et de nos jeunes les plus vulnérables, dans le passé, le présent et l'avenir. »

Kukpi7 Doug Thomas

Splatsin

« Splatsin a toujours su ce qui était le mieux pour ses enfants et ses familles, mais des décennies d'interférence ont sapé la culture, la langue et les liens familiaux. Aujourd'hui, avec Splatsin et la province de la Colombie-Britannique, nous avons signé un accord de coordination historique afin que les enfants et les familles de Splatsin puissent s'épanouir, entourés de leur langue, de leur culture et d'un soutien solide. Les politiques coloniales et racistes ont laissé des décennies de traumatismes intergénérationnels en séparant les familles, mais aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre dans notre pays, qui contribuera à la guérison et au renforcement des communautés des peuples des Premières Nations. Félicitations à toutes les personnes qui ont participé à cet énorme travail qui favorisera l'intérêt supérieur et le bien-être des enfants et des familles de Splatsin. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous savons que Splatsin a toujours pris soin de ses enfants et qu'elle a travaillé sans relâche au cours des 40 dernières années pour veiller à ce que les enfants, les jeunes et les familles de Splatsin soient en contact avec leur culture, leur communauté et leurs lois, malgré les contraintes du système de protection de l'enfance. Aujourd'hui, nous avons assisté à l'aboutissement de ce travail avec la signature de cet accord. Je suis honorée de me joindre à Splatsin, sur son territoire, pour cette belle cérémonie marquant l'accord, le premier accord de coordination à être conclu en Colombie-Britannique. Nous nous réjouissons de l'important travail qui nous attend ensemble pour coordonner les compétences avec Splatsin, en plaçant les enfants et les jeunes au centre de tout ce que nous faisons. »

L'honorable Mitzi Dean

Ministre du Développement des enfants et des familles de la C.-B.

Faits en bref

Pour la plupart des enfants autochtones, les services à l'enfance et à la famille sont fournis en vertu de la législation de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles.

en vertu de la législation de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles. Le 1er janvier 2020, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi) est entrée en vigueur. La Loi affirme le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, qui comprend la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, offre aux communautés autochtones la possibilité d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et énonce les principes applicables, à l'échelle nationale, à la prestation de services à l'enfance et à la famille pour les enfants autochtones.

(la Loi) est entrée en vigueur. La affirme le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, qui comprend la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, offre aux communautés autochtones la possibilité d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et énonce les principes applicables, à l'échelle nationale, à la prestation de services à l'enfance et à la famille pour les enfants autochtones. En novembre 2020, le premier ministre a annoncé un financement de plus de 542 millions de dollars pour favoriser l'engagement des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans l'élaboration conjointe de la mise en oeuvre de la Loi , et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille.

, et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille. Dans le cadre du budget 2021, le gouvernement du Canada a investi 73,6 millions de dollars supplémentaires qui seront utilisés sur quatre ans, à partir de 2021-22, pour des ressources additionnelles afin de mettre en oeuvre la Loi .

a investi 73,6 millions de dollars supplémentaires qui seront utilisés sur quatre ans, à partir de 2021-22, pour des ressources additionnelles afin de mettre en oeuvre la . Dans le cadre du budget 2022, le gouvernement du Canada a investi 87,3 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2022-23, pour accroître le renforcement des capacités et le financement des tables de discussion sur les ententes de coordination afin d'appuyer l'exercice de la compétence des Premières Nations, des Inuit et des Métis en matière de services à l'enfance et à la famille.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 24 mars 2023 à 14:00 et diffusé par :