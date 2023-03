43e édition du concours Les Mercuriades - Finalistes des Mercuriades : découvrez les entreprises visionnaires qui façonnent le Québec de demain





MONTRÉAL, le 24 mars 2023 /CNW/ - C'est avec un immense honneur que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) dévoile aujourd'hui les noms des 88 finalistes de la 43e édition du renommé concours d'affaires Les Mercuriades. Depuis sa création, ce concours contribue au rayonnement des leaders du Québec en leur offrant une occasion unique de valoriser aussi bien leur savoir-faire, leurs activités et les humains derrière leurs succès. Cette année encore, PME et grandes entreprises venues de tout secteur et de tout horizon ont pu déposer leur candidature dans 16 catégories.

« Récompenser les entreprises avant-gardistes est crucial pour encourager l'esprit d'entreprise, l'innovation et stimuler la croissance économique du Québec. Depuis plusieurs décennies maintenant, le concours Les Mercuriades récompense des générations d'entrepreneurs pour en inspirer d'autres. Au-delà des finalistes, je souhaite féliciter tous les candidats pour leur audace et leur engagement dans l'entrepreneuriat. Bravo à tous ! », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« C'est toujours formidable de constater le fort engouement de la communauté d'affaires entourant le concours Les Mercuriades. Cette année n'y fait pas exception, alors que nous célébrons 88 finalistes qui se démarquent par leur réussite, leur esprit d'innovation ainsi que leur forte contribution à notre vitalité économique. Je félicite chaleureusement tous ces entrepreneurs qui contribuent à élever les standards d'excellence. La Sun Life est fière d'être partenaire de ce prestigieux concours et de soutenir les entreprises qui façonnent le Québec de demain. », a ajouté Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec, et président d'honneur du concours.

« Les Mercuriades sont l'occasion de reconnaître et de célébrer les dirigeant.e.s d'entreprise qui ont su se démarquer. En prenant des décisions courageuses et difficiles, ils ont su assurer la vitalité de leur entreprise et contribuer à l'économie québécoise. Depuis bientôt 40 ans, le Fonds de solidarité FTQ salue le travail remarquable de ces gestionnaires qui ont compris l'importance de placer l'humain au coeur de leur stratégie pour créer une société forte et mobilisée. Le Fonds incarnera continuellement ces valeurs et applaudira toujours celles et ceux qui participeront à une économie plus juste et durable. », souligne Dany Pelletier, premier vice-président, placements privés et investissements d'impact au Fonds de solidarité FTQ.

Cette année, les lauréats du concours Les Mercuriades seront annoncés lors de la soirée de gala qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal le 23 mai prochain à partir de 17h. Découvrez les détails de la soirée et réservez vos tables dès maintenant en cliquant ici.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.mercuriades.ca/

Le succès de la 43e édition du concours Les Mercuriades est rendu possible grâce à la participation de notre partenaire principal : Sun Life

Nos partenaires du concours : BDO Canada, BMO, Bombardier, CN, CNESST, Ordre des CPA du Québec, Desjardins, Exportation et développement Canada, Énergir, Hydro-Québec, Investissement Québec, Office québécois de la langue française, Promutuel, RBC Banque Royale, Raymond Chabot Grant Thornton, Sollio Groupe Coopératif, Sun Life, Telus

Nos partenaires collaborateurs : Fonds de solidarité FTQ, ESG UQÀM, McKesson, Rio Tinto

Nos partenaires de soirée et médias : Air Canada, CDPQ, CG3, Clientis, Médicaments novateurs, Metro, Groupe NH photographes, Redevances aurifères Osisko, Palais des congrès de Montréal, PowerCorporation, TKNL, Cogeco Média, La Presse, Radio-Canada

Découvrez les finalistes des 16 catégories :

Accroissement de la productivité Investissement Québec

PME



Cordon Bleu





Groupe Mundial





PLG numérique



Grande entreprise



HGrégoire





LM Wind Power Canada





Ville de Laval

Contribution au développement économique et régional



PME



Buffet Accès Emploi





Coopérative du Quartier Petit Champlain





Origine Nature





Propair



Grande entreprise



Kruger





RefPlus

Développement des marchés internationaux EDC



PME



Cordon Bleu





Direct Impact Solutions





Panthera Dental



Grande entreprise



Bombardier





Pelican International





Solotech

Employeur de l'année Promutuel



PME



Nexus Innovations





Novo





Tootelo Innovation





Triple Boris



Grande entreprise



Prevost





Norda Stelo





Ubisoft

Engagement dans la collectivité Sollio Groupe Coopératif

PME



Constructions HDF





Drummondville sports

sports

Grande entreprise



Air Canada





Bien Chez Soi





Minerai de Fer Québec

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

PME



Ascenseurs Maxi





Chanv





SEMICAN



Grande entreprise



TC Transcontinental





Ubisoft





WeCook

Manufacturiers innovants Bombardier

PME



Panthera Dental





Omy Laboratoires



Grande entreprise



Bridgestone Canada





Kruger





Hypertec

Innovation technologique TELUS

PME



Flex Group





O2 Web





OPAL-RT TECHNOLOGIES





TechMed 3D





Bonjour Résidences



Grande entreprise



Alithya





Coveo





HGrégoire

Formation et développement de la main-d'oeuvre CN

PME



Crakmedia Network





Les Fibres de Verre Rioux





Scierie St-Michel





Versailles 48

48

Grande entreprise



Alithya





Haleon





iA Groupe financier

L'excellence en français

Grande entreprise



MEDIAL Conseil Santé Sécurité

Santé et sécurité du travail

PME



Versailles 48

48



Canidé





Tootelo Innovation



Grande entreprise



Haleon





Ski Saint-Bruno

Start-Up RBC Banque Royale

PME



Énergie Volthium





Chanv

Stratégie de développement durable Desjardins

PME



Omy Laboratoires





Viandes Lafrance



Grande entreprise



ArcelorMittal Exploitation minière Canada





Partenariat Canadian Malartic





TELUS

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

PME



Aki Sushi





Buffet Accès Emploi





La Gouvernance au Féminin





Prestilux



Grande entreprise



ArcelorMittal Exploitation minière Canada





Bien Chez Soi





Groupe Novatech





TC Transcontinental

Leadership, Femme d'exception Sun Life

PME



Mélissa Robitaille, Syscomax





Caroline Thuot , Techno Diesel

, Techno Diesel



Indira Moudi , Viandes Lafrance

, Viandes Lafrance



Marie-Josée Gagnon, CASACOM



Grande entreprise



Sophie Boisvert , Norda Stelo

, Norda Stelo Relève, Femme d'exception BMO

PME



Marie Claire Uwanyirigira , E-MC et Sovica

, E-MC et Sovica



Emilie Poirier , MixoWeb

, MixoWeb



Pascale Gagnon , Les Fibres de Verre Rioux

, Les Fibres de

Grande entreprise



Alison Green , Bien Chez Soi

,



Anastasia Unterner, Cogeco Connexion





Anne Tremblay-Laforce , Hatch

Nous vous donnons rendez-vous le soir du Gala pour connaitre les entreprises de l'année Hydro-Québec.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1?200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45?000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

