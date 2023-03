Fischbein International et Votech étendent leurs capacités de production à Reusel et annoncent le nouveau nom de leur société : Votech, a Duravant Company





Votech annonce aujourd'hui l'inauguration de son usine de fabrication récemment agrandie et de son siège social à Reusel, aux Pays-Bas. Ceci complète la fusion de Fischbein International et de Votech, deux leaders renommés dans l'industrie de l'emballage. Les deux sociétés ont fusionné en 2021 grâce à l'acquisition de Votech par Duravant, un fournisseur mondial d'équipements technologiques et de solutions d'automatisation pour les secteurs de la transformation alimentaire, de l'emballage et de la manutention. Cette fusion a réuni plus de 100 ans d'expertise en matière d'emballage et généré un portefeuille technologique élargissant la capacité de l'entreprise à répondre aux besoins de ses clients sur une variété de marchés finaux, notamment ceux de l'agriculture, de la nutrition animale, des fruits et légumes, des ingrédients, des poudres de lait et d'autres produits industriels.

Parallèlement à cette annonce, la société a dévoilé son nouveau logo et sa nouvelle campagne de marque, qui reflètent la transformation de la société en un fournisseur d'équipements d'emballage à service complet. « Les noms Fischbein, Saxon et Votech, toutes des marques de confiance reconnues pour leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, continueront d'être présents sur le marché en tant que marques de produits au sein de la famille Votech », déclare Erik Blom, nouveau directeur général de Votech.

Le portefeuille de Votech comprend la gamme la plus complète au monde de technologies de fermeture et de composants pour les couseuses portatives, les têtes et les systèmes sous la marque Fischbein, les technologies de scellage sous la marque Saxon et les solutions de remplissage, d'ensachage, de palettisation et de fin de ligne sous la marque Votech.

« Nos équipes combinées ont prouvé qu'elles apportaient une plus grande valeur à nos clients grâce à leurs capacités améliorées de conception, de fabrication et de livraison de systèmes d'automatisation clés en main. Nous avons jeté les bases de notre entreprise avec une vision et un ensemble de valeurs qui donnent la priorité à nos clients », déclare Blom.

Le nouveau siège de l'entreprise regroupe l'ingénierie et la production sous un même toit. « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'accueillir nos clients et partenaires dans notre nouvelle installation récemment agrandie et ultramoderne de 5 200 mètres carrés pour leur présenter nos technologies, nos capacités et notre approche centrée sur le client en matière d'innovation et de solutions intégrées », déclare Rolf Michiels, responsable des ventes de projets chez Votech. L'entreprise possède des centres de vente et de service dans toute l'Europe et accompagne ses clients dans le monde entier directement ou via un réseau de partenaires distributeurs.

À propos de Votech

VOTECH est un fournisseur de solutions complètes d'automatisation de l'ensachage combinant plus de 100 ans d'expérience dans l'industrie de l'emballage avec les marques de produits leaders de l'industrie Fischbein, Saxon et Votech pour offrir aux clients du monde entier une efficacité, une productivité et une rentabilité accrues. Votech apporte une plus grande valeur à ses clients en développant des solutions d'ensachage, de couture et de scellage de sacs semi-automatiques et entièrement automatisées pour les produits granulaires et en poudre dans une variété d'industries et d'applications. Du remplissage et du scellage à la palettisation et au transport, nous veillons à ce que la qualité de chaque composant, système et ligne intégrée dépasse les attentes de nos clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.votech.com.

À propos de Duravant

Basée à Downers Grove, dans l'Illinois, Duravant est une entreprise internationale d'équipements technologiques disposant d'unités de fabrication, de vente et de service en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Les diverses unités opérationnelles de Duravant proposent à ses clients et partenaires des solutions de processus métier de bout en bout, éprouvées et fondées sur ses compétences en ingénierie, en intégration, en gestion de projets et en matière d'excellence opérationnelle. Forte d'un réseau mondial de vente, de distribution et de service, Duravant fournit une assistance après-vente immédiate et à vie sur tous les marchés qu'elle dessert, dans les secteurs de la transformation alimentaire, de l'emballage et de la manutention des matériaux. Les marques phares de Duravant sont gage d'innovation, de durabilité et de fiabilité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.duravant.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 mars 2023 à 11:15 et diffusé par :