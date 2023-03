Malawi : 5,5 millions de dollars pour les communautés ravagées par les inondations





NEW YORK, 22 March 2023 / PRN Africa / -- Près de 363.000 personnes sont déplacées et hébergées dans plus de 500 camps dans les zones du Malawi touchées par les inondations. Et le nombre de morts s'élève à 447, avec au moins 282 personnes toujours portées disparues, selon un bilan effectué par les autorités le 18 mars. Quelque 75.000 hectares de terres cultivées ont été inondés, alors que les agriculteurs étaient sur le point de récolter la seule production de l'année.

Selon l'ONU, ces chiffres devraient augmenter dans les jours à venir au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles, en particulier dans les zones où des personnes restent piégées par les eaux de crue et où l'on ne dispose pas encore d'informations complètes.

« La destruction et la souffrance dont j'ai été témoin dans le sud du Malawi sont le visage humain de la crise climatique mondiale. Les personnes que j'ai rencontrées, dont beaucoup ont perdu leur maison et leurs proches, n'ont rien fait pour provoquer cette crise », a déclaré la Coordinatrice résidente des Nations Unies pour le Malawi, Rebecca Adda-Dontoh, après avoir visité les zones touchées par les inondations.

« Les Nations Unies sont entièrement solidaires du peuple malawite en cette période tragique et appellent la communauté internationale à faire de même », a-t-elle ajouté.

Des populations traumatisées

Le sud du Malawi a été touché par le cyclone tropical Freddy, qui a touché terre pour la deuxième fois au Mozambique le 11 mars et s'est déplacé sur les terres sous forme de dépression tropicale, provoquant des pluies torrentielles, des inondations dévastatrices et des coulées de boue au Malawi à partir du 12 mars.

Le Malawi est toujours confronté à l'épidémie de choléra la plus meurtrière de son histoire récente, et le risque de propagation de la maladie dans les zones touchées par les inondations est élevé.

Le gouvernement du Malawi dirige la réponse, avec le soutien des partenaires humanitaires. Plus de 1.500 personnes ont été secourues dans des endroits isolés et, alors que les eaux de crue commencent à baisser, l'aide est envoyée dans les districts les plus touchés.

En soutien à la réponse menée par le gouvernement, grâce à cette subvention du CERF, l'ONU visera à aider les personnes les plus durement touchées en leur apportant une aide vitale, notamment en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH), d'abris et d'articles non alimentaires vitaux, de nourriture, de soins de santé et des risques liés à la protection de l'enfance.

« Les gens sont traumatisés et beaucoup ont perdu leur maison, leurs biens et leurs moyens de subsistance », a conclu Mme Adda-Dontoh.

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

