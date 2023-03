Déclaration - Mise à jour du Secrétariat du Conseil du Trésor sur l'examen des contrats avec McKinsey & Company





OTTAWA, ON, le 24 mars 2023 /CNW/ - Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« Les Canadiennes et Canadiens attendent et méritent que les contrats signés par le gouvernement en leur nom soient évalués à leur juste valeur. C'est pourquoi, à la demande du premier ministre, la présidente du Conseil du Trésor et la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement entreprennent un examen des contrats accordés à McKinsey & Company.

Ces examens internes viendront compléter un travail distinct qu'entreprennent le Bureau du vérificateur général et l'ombudsman de l'approvisionnement, ainsi qu'une étude en cours au sein du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires.

Le SCT a demandé aux ministères d'identifier leurs contrats avec McKinsey et d'en entreprendre l'audit interne afin de vérifier que l'intégrité du processus de passation des marchés a été maintenue, en conformité avec les politiques du Conseil du Trésor et les cadres de contrôle interne des ministères.

D'après les observations préliminaires du SCT sur les résultats des audits effectués dans les ministères, ces derniers ne révèlent aucune preuve d'ingérence politique et une conformité générale aux engagements en matière de valeurs et d'éthique. Cependant, il y a des indications que certaines procédures et exigences administratives n'ont pas été suivies de manière cohérente. Les ministères ont élaboré des plans d'action de la gestion pour donner suite à leurs recommandations d'audit respectives.

Il s'agit d'observations préliminaires, et un examen plus détaillé sera effectué pour évaluer pleinement si des changements ou des améliorations devraient être apportés aux politiques ou aux pratiques fédérales en matière de marchés publics.

À cette fin, le SCT examinera les conclusions du rapport d'audit et d'autres informations pertinentes, notamment les délibérations du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, afin de comprendre s'il existe des domaines politiques ou des pratiques de passation de marchés qu'il pourrait être nécessaire de renforcer. Cette analyse permettra également de déterminer s'il est nécessaire d'améliorer les directives et la formation.

Un rapport final sera produit d'ici le 30 juin 2023. »

