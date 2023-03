Westlake Epoxy lance ses nouveaux produits AZUREStm





Westlake Corporation (NYSE : WLK) annonce ce jour que Westlake Epoxy lancera sa nouvelle gamme de produits AZUREStm à l'occasion du European Coatings Show 2023 qui se tiendra à Nuremberg, en Allemagne, du 28 au 30 mars 2023.

Les produits Azurestm de Westlake Epoxy comprennent des résines époxy, des modificateurs et des agents de durcissement de nouvelle génération qui sont exempts de toute substance SVHC et CMR. De ce fait, ils représentent les meilleures alternatives durables aux technologies existantes utilisées dans les revêtements, le génie civil et les adhésifs, tout en offrant le même niveau de performance.

« Il s'agit assurément d'une étape importante de plus dans la stratégie de Westlake Epoxy visant à contribuer à un monde plus sûr et plus propre », a déclaré Ann Frederix, vice-présidente de Westlake Epoxy.

Récemment, la branche européenne de Westlake Epoxy a également confirmé avoir reçu la médaille de platine 2022 d'EcoVadis, l'agence de notation de la durabilité des entreprises la plus importante et la plus fiable au monde, et le site de Westlake Epoxy à Pernis, aux Pays-Bas, a passé avec succès l'audit nécessaire à l'obtention de la Certification ISCC+ (International Sustainability & Carbon Plus).

Westlake Epoxy a pour clients divers secteurs industriels, notamment les adhésifs, l'aérospatiale, l'automobile, le génie civil et la construction, les composites et l'énergie éolienne, l'électronique, les stratifiés électriques et les revêtements marins et de protection.

À propos de Westlake

Westlake Corporation (NYSE : WLK) est un fabricant et fournisseur mondial de matériaux et de produits innovants qui améliorent le quotidien. Basée à Houston et présente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, la Société fournit les éléments de base de solutions vitales, du logement et de la construction aux produits grand public en passant par l'emballage, les soins de santé et l'automobile. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de la Société à l'adresse www.westlake.com

