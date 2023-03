Déclaration - Message conjoint de Natan Obed, président d'Inuit Tapiriit Kanatami, et de Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose





OTTAWA, ON, le 24 mars 2023 /CNW/ - Natan Obed, président d'Inuit Tapiriit Kanatami, et Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont publié aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose de 2023 :

« Dans l'Inuit Nunangat, les éclosions de tuberculose demeurent une triste réalité qui n'a pas sa raison d'être. Cette maladie touche les communautés inuites de l'ensemble du Canada de manière disproportionnée. Le gouvernement du Canada et Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l'organisation nationale qui représente les Inuit du Canada, travaillent de concert pour éliminer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat en misant sur des solutions de traitement et de prévention qui sont notamment axées sur la santé, l'accès aux aliments et les services de soutien et permettent de réduire la transmission de cette maladie.

Entre 2015 et 2019, le taux d'incidence déclaré de tuberculose active chez les Inuit vivant dans l'Inuit Nunangat était 300 fois supérieur à celui des non-Autochtones nés au Canada. Ce taux inacceptable de tuberculose dans l'Inuit Nunangat témoigne des effets d'un système colonial qui a accentué les disparités socioéconomiques et en santé entre les Inuit et les autres Canadiens, y compris le surpeuplement des logements, l'insécurité alimentaire, les obstacles à l'accès aux soins de santé et la pauvreté.

En 2018, le gouvernement du Canada et ITK se sont engagés à travailler en tandem afin d'éradiquer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat d'ici 2030. L'investissement initial du gouvernement du Canada, d'une valeur de 27,5 millions de dollars, a été consacré à des plans d'action pour l'éradication de la maladie propres à chacune des quatre régions de l'Inuit Nunangat. Ces plans d'action comprennent, entre autres, des activités de dépistage, des initiatives de sensibilisation communautaire, des séances de formation à l'intention des travailleurs en santé communautaire, des recherches ciblant les Inuit et l'étude de l'intersection entre la tuberculose et la COVID-19. En outre, le gouvernement du Canada s'efforce constamment de trouver de nouvelles approches pour atteindre notre objectif, soit celui d'éliminer la tuberculose.

Il est indispensable d'effectuer des investissements continus afin de briser le cycle de la tuberculose dans l'Inuit Nunangat. Selon ITK, il faut prévoir des investissements constants et suffisants au cours des prochaines années si nous voulons éradiquer la tuberculose dans les communautés inuites. Et surtout, il est essentiel que nous continuions à construire des logements, à améliorer la sécurité alimentaire et à réunir les autres conditions nécessaires pour assurer la santé des personnes et des communautés et faire en sorte que les Inuit soient à l'abri de la tuberculose.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec ses partenaires inuits et les professionnels de la santé afin de soutenir les activités et les programmes communautaires de lutte contre la tuberculose dirigés par les Inuit et axés sur la sécurité culturelle, les connaissances et les pratiques traditionnelles, et l'autodétermination.

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, nous nous engageons à poursuivre nos efforts en vue d'atteindre l'équité en matière de santé publique pour les Inuit et à fournir les ressources financières requises afin d'honorer notre engagement d'éliminer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat d'ici 2030 et d'en empêcher toute résurgence par la suite. »

Restez branchés

Participez à la conversation sur les peuples autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez http://www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 24 mars 2023 à 10:07 et diffusé par :