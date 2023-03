« Smart DC, Building the Green Future » | Huawei dévoile les dix principales tendances des installations de centres de données





Huawei a récemment organisé une conférence intitulée « Smart DC, Building the Green Future » sur les dix principales tendances des installations de centres de données. Président de la division installations de centres de données de Huawei, Fei Zhenfu a publié un livre blanc présentant les tendances observées par l'entreprise en matière d'installations de centres de données visant à promouvoir le développement durable dans ce secteur.

Selon M. Fei, une forte augmentation du nombre de centres de données construits est à prévoir en raison de la hausse exponentielle et continue des besoins informatiques mondiaux à l'ère de l'intelligence numérique. Afin d'atteindre la neutralité carbone, le secteur doit privilégier la conservation énergétique, les réductions des émissions de carbone et la transformation verte, ce qui va de pair avec autant de difficultés que d'opportunités. Huawei a identifié les dix tendances suivantes en se basant sur son expérience et sa connaissance du secteur :

Tendance 1 : la faible empreinte carbone

Les centres de données adopteront des solutions vertes à faible empreinte carbone et utiliseront des sources d'énergie propres comme le photovoltaïque, l'éolien et l'hydroélectrique pour réduire leur empreinte. D'ici 2027, le recours à l'énergie verte devrait dépasser les 50 %. Des solutions et technologies avancées de conservation énergétique comme la récupération de la chaleur résiduelle seront mises en oeuvre pour améliorer les taux d'efficience et de récupération énergétiques des centres de données.

Tendance 2 : le développement durable

De nouveaux indicateurs de développement durable seront appliqués aux centres de données, notamment en matière d'utilisation d'énergies renouvelables, d'efficience de l'utilisation de l'eau (WUE pour water usage effectiveness), d'efficience de l'utilisation du carbone (CUE pour carbon usage effectiveness), d'efficience de l'utilisation de l'espace (SUE pour space usage effectiveness), d'efficience de l'utilisation du réseau (GUE pour grid usage effectiveness), de taux de récupérations des matériaux et d'émissions de polluants éternels, en plus de l'indicateur d'efficacité énergétique (PUE pour power usage effectiveness) déjà existant.

Tendance 3 : la rapidité du déploiement

Les centres de données doivent être déployés rapidement pour répondre à la demande exponentielle dans le domaine informatique. Les délais de construction devraient passer de douze à six mois ou moins.

Tendance 4 : la densité élevée

Dans un contexte d'optimisation des performances des puces et de la consommation énergétique, la demande en centres de données à forte densité ne fera que croître. Les centres de données basés sur le cloud se généraliseront et la diversification de la collaboration informatique deviendra la norme. D'ici 2027, la densité de puissance standard de chaque baie IT passera de 6?8 kW à 12?15 kW. La densité de puissance des centres informatiques intelligents et de supercalcul atteindra quant à elle 30 kW ou plus.

Tendance 5 : la flexibilité

Les futurs centres de données deviendront plus flexibles en matière de mises à niveau puisqu'une génération d'installations soutiendra l'évolution énergétique de deux à trois générations d'équipements IT. Un modèle de conception standard facilitera le déploiement à la demande et l'extension flexible des capacités.

Tendance 6 : la préfabrication

Une architecture simple et préfabriquée permettra de relever des défis tels que les longs délais de construction et les systèmes complexes d'exploitation et de maintenance auxquels sont confrontés les centres de données classiques. À l'avenir, un centre de données abritera plus de 1 000 baies et un campus pourra en accueillir plus de 10 000. L'architecture préfabriquée permettra de faire passer la durée de construction d'un centre de données de 1 000 baies de douze à six mois, pour une livraison rapide et un déploiement à la demande.

Tendance 7 : l'intégration des capacités de stockage et d'alimentation énergétique de secours

Entités très énergivores, les centres de données nécessiteront un recours aux énergies renouvelables et au stockage énergétique. Le déploiement de systèmes de stockage énergétique (SSE) dans les centres de données permettra d'y intégrer des systèmes d'alimentation de secours à court terme, qui participeront à la régulation de fréquence et à l'écrêtement, renforçant ainsi la stabilité du réseau électrique. L'écrêtement permettra également d'améliorer l'efficience de l'utilisation du réseau (GUE) de sorte qu'un plus grand nombre de baies IT puisse être déployé pour accroître les revenus.

Tendance 8 : le système de refroidissement distribué

Les systèmes de refroidissement distribué ont recours à des sources de refroidissement pour chaque hall de données et adoptent, le cas échéant, une configuration de redondance. À l'avenir, les systèmes de refroidissement distribué remplaceront progressivement les systèmes centralisés comme solutions privilégiées pour les grands centres de données en raison de la flexibilité de leur architecture et de leur fiabilité élevée.

Tendance 9 : l'exploitation et la maintenance intelligentes

Mettre en oeuvre une exploitation et une maintenance intelligentes est essentiel pour accroître les taux de fiabilité et d'utilisation des ressources des centres de données. Grâce à l'exploitation intelligente, il sera possible de déterminer automatiquement l'état des équipements des centres de données afin d'en maximiser la valeur. La maintenance intelligente permettra quant à elle d'identifier les défaillances et d'optimiser la conservation énergétique en temps réel pour améliorer l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance, ainsi que pour parvenir à mettre en oeuvre la maintenance prédictive et atteindre une efficience énergétique optimale.

Tendance 10 : la sécurité et la fiabilité

Plus la numérisation et l'intelligence artificielle progresseront, plus les centres de données renforceront la fiabilité de leur matériel, la sécurité de leurs logiciels, ainsi que la résilience, la sécurité, la confidentialité et la disponibilité de leurs systèmes. Les technologies d'IA permettront de mettre en oeuvre la maintenance prédictive du matériel des composantes, dispositifs et systèmes. Des mécanismes de défense hiérarchisés seront proposés au niveau logiciel. La fiabilité des centres de données sera stimulée par une combinaison de mesures liées au matériel et aux logiciels.

À l'avenir, Huawei renforcera son innovation technologique pour prendre la tête du développement industriel et proposer des solutions et des produits plus compétitifs afin d'ériger les fondements numériques solides d'un avenir du secteur des centres de données plus vert et à faible empreinte carbone.

Pour de plus amples informations, veuillez télécharger le « Livre blanc sur les dix principales tendances des installations de centres de données » à l'adresse https://digitalpower.huawei.com/attachments/index/06be6a70172444d1a84f88b8e0db5c29.pdf.

