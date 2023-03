Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice





QUÉBEC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Budget de la CAQ : nettement insuffisant pour régler la crise dans le système de justice

« Alors que notre système judiciaire est en pleine crise et n'arrive plus à offrir les services essentiels aux Québécoises et aux Québécois, faute de ressources, rien n'est prévu dans le dernier budget de la CAQ pour redresser la situation.

Malheureusement, le ministre de la Justice, incapable de convaincre son collègue aux Finances d'augmenter son budget, continue à rejeter la faute sur les autres.

Pendant ce temps, ce sont les justiciables québécois qui font les frais de cette inertie du ministre Jolin-Barrette.

On croyait pourtant à des améliorations significatives dans l'accès aux services de justice, avec l'adoption du projet de loi no8, mais sans ressources financières supplémentaires, force est de constater que le gouvernement caquiste nous a jeté de la poudre aux yeux.

Clairement, c'est l'échec du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette! »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice et député de l'Acadie.

