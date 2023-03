Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador lancent une évaluation régionale afin d'appuyer les décisions futures concernant les projets d'énergie éolienne extracôtière dans la province





OTTAWA, ON, le 24 mars 2023 /CNW/ - Mettre à profit la puissance du vent peut aider à fournir de l'électricité propre et abordable à nos maisons et à nos entreprises, à créer des emplois et de la croissance économique locale et à lutter contre les changements climatiques pour les générations à venir. Il est temps d'assurer un avenir solide et sain pour les Canadiens.

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont lancé le début de l'évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador. Les membres du comité chargé de mener l'évaluation sont Glenn Blackwood, Leslie Grattan, Shayne McDonald, Brian Power et Paul W. Saunders.

L'entente définitive entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que le mandat du comité, ont été publiés aujourd'hui. L'entente et le mandat décrivent la manière dont l'évaluation sera menée et définissent ses buts, ses objectifs, ses activités et les résultats prévus, ainsi que les principaux aspects de sa gouvernance et de son administration. Les deux documents ont été élaborés avec la participation du public, des peuples autochtones et des organisations environnementales du secteur de la pêche, du milieu universitaire et de l'industrie.

Conformément à son mandat, le comité dispose à présent de 18 mois pour mener à bien ses travaux. Pendant cette période, il s'entretiendra avec les peuples autochtones, d'autres organisations et le public, recueillera et analysera des renseignements et demandera l'avis de groupes consultatifs. Il préparera ensuite la version provisoire d'un rapport d'évaluation régionale qui sera soumis à l'examen et aux commentaires du public, avant que sa version définitive ne soit présentée aux ministres.

L'objectif principal d'une évaluation régionale est de contribuer à l'efficience et à l'efficacité des futures évaluations d'impact des projets soumis à Loi sur l'évaluation d'impact. Dans le cas présent, l'évaluation permettra une analyse préalable de l'exploitation future de l'énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que de ses effets et avantages potentiels sur l'environnement, la santé, la société et l'économie. Cela permettra de guider la planification et la prise de décision pour les projets d'exploitation de l'énergie éolienne à venir dans la zone d'étude.

« L'énergie et les technologies propres sont essentielles pour assurer un avenir durable et prospère fondé sur de faibles émissions de carbone. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires provinciaux pour soutenir l'exploitation de l'énergie éolienne dans le Canada atlantique. L'énergie éolienne est propre et permettra d'alimenter les foyers en électricité de manière abordable et fiable. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et Changement climatique

« Alors que le Canada progresse vers un avenir durable et prospère à faibles émissions de carbone, nous travaillons avec les provinces et les territoires pour ouvrir des possibilités économiques sur la voie de la carboneutralité. L'annonce d'aujourd'hui avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador représente un pas en avant dans le déploiement de l'énergie éolienne extracôtière, qui fournira de l'énergie propre et de bons emplois aux Terre-Neuviens-et-Labradoriens. C'est l'un des nombreux domaines où le Canada peut s'affirmer comme chef de file. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les Terre-Neuviens-et-Labradoriens ont accompli de grandes choses en matière de projets extracôtiers. Nous ferons de même pour les projets d'exploitation de l'énergie éolienne. Notre mission consiste désormais à créer de bons emplois, à réduire les émissions et à développer les énergies renouvelables, et ce sont ces travailleurs qui savent comment y parvenir ».

- L'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail

« La province de Terre-Neuve-et-Labrador voit dans les énergies renouvelables des possibilités considérables sur le plan de la croissance économique et du progrès en matière d'environnement. L'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière est une étape importante qui profitera aux entreprises, à la province et au pays, tout en assurant la protection de notre environnement. Nous serons ravis de collaborer avec nos partenaires fédéraux pour réaliser une analyse approfondie, alors que la province continue à miser sur les énergies renouvelables pour assurer son avenir ».

- L'honorable Andrew Parsons, KC, ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie

Les évaluations régionales sont des études menées dans des zones de projets existants ou de développement prévu afin d'éclairer la planification et la gestion des effets cumulatifs ainsi que les futures évaluations d'impact des projets. Elles constituent un élément important du cadre de mise en oeuvre de la Loi sur l'évaluation d'impact fédérale.

Il y aura deux évaluations régionales au Canada atlantique : une à Terre-Neuve-et-Labrador et une en Nouvelle-Écosse. Chaque évaluation dispose de son propre comité indépendant, soumis au même mandat.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en place un réseau électrique carboneutre d'ici 2035. L'utilisation d'électricité propre pour le transport, le chauffage des bâtiments et l'alimentation d'un nombre croissant d'activités industrielles est essentielle pour parvenir à une économie carboneutre d'ici 2050.

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador se sont engagés à faire respecter les droits des peuples autochtones au Canada, reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones au Canada.

