Miravo Santé reconnue par The Globe and Mail dans la 4e édition de Women Lead Here pour la diversité des genres au sein de la direction





Pharmaceutique Searchlight inc. (« Searchlight ») est heureuse d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive, Miravo Santé (« Miravo »), figure au classement Women Lead Here 2023 du magazine Report on Business du Globe and Mail. Ce palmarès annuel identifie les entreprises canadiennes de premier plan ayant la plus grande diversité de genre au sein de la direction.

Ce classement établi en 2020 par le magazine Report on Business applique une méthodologie de recherche exclusive pour déterminer quelles sont les sociétés canadiennes présentant le plus haut degré de diversité des genres parmi les cadres. Les entreprises qui font partie de cette liste ont réalisé des progrès tangibles à l'échelle de l'organisation en lien avec la parité hommes-femmes.

« Reconnaître les entreprises qui s'attaquent avec succès aux enjeux liés à la parité hommes-femmes dans l'équipe de direction est une étape cruciale pour faire avancer les choses », a déclaré Dawn Calleja, rédactrice en chef du magazine Report on Business. « Bien qu'il reste encore du travail à faire dans tous les domaines, les entreprises de cette liste sont des exemples à suivre pour d'autres entreprises canadiennes qui cherchent à progresser vers la parité hommes-femmes et, ultimement, à créer de meilleures entreprises. »

Jesse Ledger, président et directeur général de Miravo, a déclaré : « 2023 marque la troisième année consécutive où Miravo figure au classement Women Lead Here sur la diversité des genres au sein de la direction. Nous sommes honorés d'être reconnus comme un chef de file de la diversité des genres chez les cadres et de faire partie de cette liste. »

« Cette troisième reconnaissance consécutive est un autre indicateur de la force et de la diversité de la culture et de l'équipe de Miravo, » a déclaré Mark Nawacki, président-directeur général de Searchlight. « Depuis sa création, Searchlight se voue à la santé et à l'autonomisation des femmes. Nous sommes donc très fiers de voir nos nouveaux collègues de Miravo Santé donner l'exemple en favorisant l'équité entre les genres au sein de notre industrie. »

Pour le classement de 2023, Report on Business a effectué une analyse journalistique d'environ 500 grandes entreprises canadiennes, cotées en bourse, ayant un certain niveau de revenus, qui a évalué la proportion des personnes s'identifiant comme des femmes et des personnes s'identifiant comme des hommes dans les trois plus hauts échelons de la direction. Les données ont été pondérées en tenant également compte du rendement de l'entreprise, de la diversité et de la variation d'une année à l'autre.

Au total, 90 entreprises ont obtenu le sceau Women Lead Here 2023, avec une moyenne combinée de 46 % des postes de direction occupés par des personnes s'identifiant comme des femmes.

La liste Women Lead Here 2023 peut être consultée dans le numéro d'avril 2023 du magazine Report on Business distribué avec l'édition du journal The Globe and Mail du samedi 25 mars 2023 et en ligne à tgam.ca/WomenLeadHere.

À propos de The Globe and Mail

The Globe and Mail est la plus importante entreprise de médias d'information au Canada. Elle est à l'avant-plan de la discussion nationale et suscite des changements de politique grâce à un journalisme indépendant et courageux depuis 1844. Grâce à sa couverture primée du monde des affaires, de la politique et des affaires nationales, le journal The Globe and Mail rejoint 6,1 millions de lecteurs chaque semaine, dans les formats papier ou numérique, et le magazine Report on Business rejoint 2,6 millions de lecteurs à chaque publication en version papier et numérique. Alors que le monde continue de changer, l'investissement par The Globe and Mail dans la science des données innovante lui permet d'évoluer à son tour. The Globe and Mail appartient à Woodbridge, la société d'investissement de la famille Thomson.

À propos de Miravo Santé (Miravo Healthcare)

Miravo est une entreprise de soins de santé centrée sur le marché canadien et ouverte sur le monde qui offre une gamme diversifiée de produits commerciaux. Les produits de la société ciblent plusieurs domaines thérapeutiques, notamment la douleur, les allergies, la neurologie et la dermatologie. Elle a pour stratégie de croissance l'acquisition de licences ou de produits complémentaires destinés tant au marché canadien qu'aux marchés internationaux. Son siège social se trouve à Mississauga (Ontario), au Canada, et son centre d'exploitation international est à Dublin, en Irlande. Miravo est une filiale en propriété exclusive de Pharmaceutique Searchlight inc. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.miravohealthcare.com/fr.

À propos de Pharmaceutique Searchlight (Searchlight Pharma)

Pharmaceutique Searchlight inc., dont le siège social est situé à Montréal, est un chef de file canadien des soins de santé spécialisés. L'entreprise déploie les meilleures pratiques en matière de recherche, d'acquisition, de commercialisation et de perfectionnement ciblé afin d'offrir des produits de santé spécialisés à la fois innovants et uniques. Axée principalement sur la santé des femmes, l'urogynécologie, l'urologie, l'endocrinologie et les produits spécialisés du marché hospitalier, son équipe est résolue à améliorer la vie des gens en leur offrant des produits adaptés à leurs besoins. Suivez-la, apprenez-en plus sur ses activités et découvrez son portefeuille de produits au www.searchlightpharma.com/fr.

