LOUIS XIII COGNAC: RARE CASK 42,1

PARIS, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- Dix ans après RARE CASK 42,6, LOUIS XIII a l'honneur de dévoiler RARE CASK 42,1, véritable merveille de la nature façonnée par le temps, qui offre au Cognac LOUIS XIII une expression ultime. Disponible dans une série limitée de 775 carafes uniques en cristal noir, RARE CASK 42,1 va chercher l'extraordinaire au gré de chemins inédits.

Les tierçons qui sommeillent dans l'ombre des caves du domaine de Grollet, le coeur battant du patrimoine LOUIS XIII, constituent à eux seuls des trésors merveilleux. Ils recèlent une collection précieuse d'eaux-de-vie historiques distillées dans le terroir de la Grande Champagne, berceau du Cognac LOUIS XIII.

Chaque tierçon est né de chênes français qui prennent plus de cent ans pour arriver à maturité et qui possèdent chacun, dit-on, leur propre esprit qui s'infuse dans les eaux-de-vie. Chaque gland planté porte en lui la promesse de ce que le temps et la nature vont lui offrir.

Conservées dans une obscurité que rien ne semble troubler, les eaux-de-vie contenues dans ces fûts n'en subissent pas moins une transformation surprenante. Elles gagnent en profondeur, en émotion, en intensité, et se parent des nuances d'acajou qui viendront, le moment venu, se refléter dans la lumière en un ballet fascinant. Le Cognac LOUIS XIII doit son inimitable complexité au mariage du temps et de la nature, qui unissent leurs forces en une série infinie de cycles qui s'entremêlent.

Les maîtres de chai LOUIS XIII sont à la fois des garants et des visionnaires. Ils préservent l'avenir lointain en pérennisant notre patrimoine, qu'ils transmettent inlassablement afin de préserver un nectar intemporel, à l'âme éternelle et à la capacité de renaissance infinie. Baptiste Loiseau, héritier d'une lignée de cinq générations de maîtres de chai chez LOUIS XIII, s'appuie à parts égales sur la curiosité et l'humilité.

La découverte d'un RARE CASK est un moment unique dans la vie d'un maître de chai LOUIS XIII où il se laisse surprendre par la nature et cueillir par les hasards du temps.

« Si la qualité d'un RARE CASK dépend entièrement d'un miracle de la nature, le savoir-faire nécessaire à sa création résulte de la transmission d'un art de génération en génération, chaque maître de chai perpétuant les gestes de ses prédécesseurs », déclare Baptiste Loiseau.

La dégustation attentive des eaux-de-vie au cours de leur vieillissement, dans le cadre de la transmission continue du savoir-faire, fait partie intégrante de la mission de chaque maître de chai : perpétuer la tradition LOUIS XIII. RARE CASK 43,8 fut découvert en 2004 par la précédente Maître de Chai, Pierrette Trichet ; RARE CASK 42,6 a quant à lui été découvert en 2009 au moment de la collaboration entre Baptiste Loiseau et Pierrette Trichet. Pour la troisième fois de l'histoire, Baptiste Loiseau découvre RARE CASK 42,1.

Événement aussi insondable qu'imprévisible, un tierçon unique vient en effet de dévoiler son profil aromatique unique, qui offre au Cognac Louis XIII une expression inédite, avec une teneur en alcool de 42,1%.

Baptiste Loiseau trouve son inspiration dans l'inconnu et le singulier. C'est dans le champ infini des possibles qu'ouvre le passage du temps qu'il laisse son talent s'épanouir et qu'il sculpte avec maestria les merveilles du futur.

Il faut une sensibilité particulière pour distinguer les murmures de la nature au coeur du silence. Parce qu'il sait écouter le dialogue de l'eau de vie avec le chêne centenaire à l'intérieur du tierçon, Baptiste Loiseau a laissé mûrir l'expression de RARE CASK 42,1 avant de laisser son intuition décider du meilleur moment pour la révélation de cette merveille.

« Pour découvrir Rare Cask 42,1, j'ai écouté mon instinct, et j'ai privilégié l'émotion sur la science. J'ai fait appel à mes souvenirs », affirme Baptiste Loiseau.

Dix ans plus tard, en mars 2023, RARE CASK 42,1 est sur le point d'être dévoilé au monde. Le tierçon unique remplira un nombre limité de 775 carafes, façonnées spécialement pour l'occasion en cristal noir de Baccarat. La confection de chaque carafe, d'un noir parfait poli comme un joyau, constitue en elle-même une prouesse qui allie art et savoir-faire à un niveau exceptionnel de talent et de minutie. Vingt maîtres verriers vont en effet travailler à l'unisson pour réaliser pas moins de cinquante étapes précises avant que la matière se solidifie en une oeuvre d'art. La carafe sera ensuite ornée d'un col en or et en rhodium, et l'anneau sera gravé de motifs quadrilobés en référence à la fleur de lys.

RARE CASK 42,1 est la première édition à être présentée en coffret rituel. La carafe en cristal noir sera accompagnée de verres en cristal Pillet décorés de quadrilobes noirs et d'une pipette destinée au service, ornée d'un médaillon noir.

Un événement exclusif se tiendra à Venise sur le thème « DARE THE RARE » pour célébrer la découverte de RARE CASK 42,1. Parce qu'elle a su préserver depuis des siècles un héritage et un patrimoine uniques, la cité lacustre reste aujourd'hui une source d'inspiration qui attire les esprits créatifs de tous les horizons. Pour faire écho aux souvenirs merveilleux des événements organisés dans les caves de Guilin en Chine pour RARE CASK 43,8 et à Udaipur en Inde pour RARE CASK 42,6, LOUIS XIII révèlera cette dernière édition avec des clients et des médias du monde entier, pour marquer ce nouveau jalon dans ce patrimoine qui traverse les âges.

Avec RARE CASK 42,1, au carrefour de l'art et du savoir-faire, LOUIS XIII nous rappelle l'importance du soin à apporter aux merveilles qui nous entourent ? au temps et à la nature ? pour les générations futures.

La découverte de ce RARE CASK sera également rendue possible par des expériences de dégustation exclusives dans plusieurs villes du monde, parmi lesquelles Paris, Zurich, Londres, Dubaï, Moscou, Miami, Las Vegas, Los Angeles, New York et Kuala Lumpur.

À propos de LOUIS XIII COGNAC

Depuis 1874, le Cognac LOUIS XIII renaît éternellement à partir de précieuses eaux-de-vie de Cognac Grande Champagne, transmises de génération en génération. Le Temps est notre matière première, avec lequel nous façonnons un Cognac rare, fidèle à son âme immuable.

Guidé par notre maître de chai, Baptiste Loiseau, LOUIS XIII symbolise un lien durable entre Nature et Terroir, renforcé par la patine des siècles. Chaque goutte perpétue un héritage vivant et chaque carafe célèbre les esprits visionnaires, ceux qui oeuvrent sur demain aujourd'hui.

Devançons notre siècle.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

