HEXO figure au classement de la 4e référence Women Lead Here du journal The Globe and Mail pour la diversité des genres au sein des directions d'entreprise





HEXO Corp (TSX : HEXO?; NASDAQ : HEXO) («?HEXO?» ou la «?Société?»), est heureuse d'annoncer qu'elle figure sur la liste Women Lead Here du magazine Report on Business 2023 du quotidien The Globe and Mail. Cette référence éditoriale annuelle identifie les entreprises canadiennes de premier plan dont la diversité des cadres est la plus élevée.

«?Nous sommes honorés de cette reconnaissance du journal The Globe and Mail et fiers de nos efforts continus en faveur de la diversité et de la parité des genres, déclare Mona Matta, vice-présidente, ressources humaines & culture d'HEXO. Au cours des dernières années, nous nous sommes affirmés en tant que chef de file de l'industrie du cannabis, et cela n'aurait pas été possible sans les importantes contributions de toutes les femmes talentueuses d'HEXO. En tant qu'entreprise, nous adoptons une approche axée sur le genre dans tous les aspects de nos activités et sommes fermement déterminés à favoriser une culture qui soutienne les individus, valorise les individualités et optimise l'expérience des employés, quel que soit leur genre.?»

Cette référence a été établie en 2020 par le magazine Report on Business et applique une méthodologie de recherche exclusive pour identifier les sociétés canadiennes ayant le plus haut degré de diversité de genre au sein de leur direction. Les entreprises qui se sont classées ont réalisé des progrès tangibles et organisationnels en ce qui concerne la parité des genres au sein de leur direction.

«?La reconnaissance des entreprises qui s'attaquent avec succès aux problèmes liés à la parité de genre au sein de leur direction est une étape cruciale pour faire avancer les choses, affirme Dawn Calleja, rédactrice en chef du magazine Report on Business. Bien qu'il reste encore du travail à faire de façon générale, les entreprises mises en évidence dans cette liste servent d'exemple à d'autres entreprises canadiennes qui cherchent à progresser vers la parité des genres et, au bout du compte, à bâtir de meilleures entreprises ».

Pour le classement 2023, le magazine Report on Business a procédé à une analyse journalistique d'environ 500 grandes entreprises canadiennes cotées en bourse en fonction de leur chiffre d'affaires, évaluant le ratio de dirigeants s'identifiant à des femmes par rapport à ceux s'identifiant à des hommes dans les trois premiers échelons de la direction. Les données ainsi obtenues ont été appliquées à une formule pondérée qui tenait également compte des performances de l'entreprise, de la diversité et de l'évolution d'une année sur l'autre.

Au total, 90 entreprises ont obtenu le sceau Women Lead Here 2023, avec une moyenne combinée de 46 % des postes de direction occupés par des personnes s'identifiant comme des femmes.

La liste Women Lead Here 2023 est publiée dans le numéro d'avril 2023 du magazine Report on Business qui sera distribué avec le journal The Globe and Mail le samedi 25 mars 2023 et en ligne sur tgam.ca/WomenLeadHere.

À propos du Globe and Mail

Le journal The Globe and Mail est le principal média d'information au Canada. Depuis 1844, il mène le débat national et provoque des changements politiques grâce à un journalisme courageux et indépendant. Avec sa couverture primée des affaires, de la politique et des affaires nationales, le journal The Globe and Mail rejoint 6,1 millions de lecteurs chaque semaine dans nos formats imprimés ou numériques, et le magazine Report on Business rejoint 2,5 millions de lecteurs en version imprimée et numérique à chaque numéro. Grâce à ses investissements dans la science des données novatrice, il évolue au même rythme que le monde. Le journal The Globe and Mail est une propriété de Woodbridge, la société d'investissement de la famille Thomson.

À propos de HEXO Corp.

HEXO est un producteur autorisé primé de produits de première qualité pour le marché mondial du cannabis. HEXO offre un portefeuille de produits de cannabis à usage récréatif et thérapeutique bien pensé qui inspire la loyauté des clients. Les marques d'HEXO comprennent HEXO, Redecan, Original Stash, Bake Sale et T 2.0, ainsi que des produits de cannabis médical.

Les sites de culture canadiens de classe mondiale d'HEXO sont inégalés en termes de taille, d'avantage technologique et de rendement de cannabis de haute qualité, ce qui favorise l'innovation à chaque étape du processus. HEXO exploite trois grands sites de culture en Ontario et au Québec, dont l'une des plus grandes installations en Amérique du Nord. HEXO Corp. est une société cotée en bourse sous les symboles (TSX : HEXO) et (NASDAQ : HEXO).

Communiqué envoyé le 24 mars 2023 à 09:20 et diffusé par :