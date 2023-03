AVIS AUX MÉDIAS : Le président de l'AMC sera à Ottawa à l'occasion du dépôt du budget fédéral 2023-2024





OTTAWA, ON, le 24 mars 2023 /CNW/ - Le Dr Alika Lafontaine, président de l'Association médicale canadienne (AMC), sera à Ottawa du vendredi 24 mars au mardi 28 mars inclusivement et sera disponible pour des entrevues médiatiques dans le cadre du dépôt du budget fédéral 2023-2024. L'AMC s'attend à ce que le budget 2023-2024 mette l'accent sur les soins de santé, un poste essentiel pour soutenir et faciliter les changements transformateurs qui s'imposent dans les systèmes de santé du pays.

