BRP ANNONCE LES GAGNANTS DE SA CINQUIÈME COMPÉTITION INTERNATIONALE DE DESIGN





BRP redonne à la communauté en investissant dans la prochaine génération de professionnels de design grâce à ce concours

ROVANIEMI, Finlande, le 24 mars 2023 /CNW/ - BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) a fièrement annoncé hier les gagnants de sa cinquième compétition internationale de design. 42 étudiants de six universités situées au nord du 45e parallèle ont participé à cette édition qui s'est déroulée du 9 septembre au 20 décembre 2022. Les participants ont été invités à concevoir un moyen de transport personnel alternatif, capable d'accueillir un passager occasionnel et offrant de l'espace de rangement pour les besoins quotidiens. Le produit devait faciliter l'accès aux villes de manière sécuritaire et durable. Ils devaient également tenir compte des conditions liées au climat nordique, telles que la neige et la glace.

« Les participants ont fait preuve de créativité, d'ingéniosité et de vision en s'attaquant à des enjeux importants relatifs à la mobilité urbaine durable. Je les remercie pour leur travail acharné et leur engagement à créer des solutions et des concepts innovants. J'aimerais également exprimer ma gratitude aux professeurs et aux mentors, ainsi qu'aux membres du jury », a déclaré Denys Lapointe, chef de la direction du design chez BRP. « C'est un honneur pour l'équipe de BRP de contribuer au développement professionnel de jeunes talents dans notre domaine qui seront appelés à contribuer à créer un monde meilleur », a-t-il ajouté.?

Un riche apprentissage

La compétition a permis aux étudiants de mettre en pratique leurs compétences académiques, techniques et créatives, tout en bénéficiant des conseils et du mentorat d'employés de BRP. Pour la première fois de son histoire, cette dernière a reçu l'appui de l'Organisation mondiale du design (WDO), alors que les participants étaient invités à tenir compte de certains des objectifs de développement durable des Nations Unies et à les incorporer dans leurs concepts.

Les gagnants ont été annoncés lors du forum Arctic Design Week qui s'est tenu à Rovaniemi, en Finlande. L'événement, qui célèbre son 15e anniversaire sous le thème Better Future with Arctic Smartness, fait la promotion de l'expertise et des affaires liées au design nordique, tout en inspirant les designers, les étudiants, les scientifiques et les artistes du monde entier. Les 10 finalistes de la compétition ont participé à Arctic Design Week en compagnie de certains de leurs professeurs et de membres de l'équipe BRP.

Et les gagnants sont...

La grande gagnante est Madilynn Cadaret, du College for Creative Studies (Detroit, États-Unis). Madilynn a séduit les membres du jury par son concept de véhicule autonome et sa présentation audacieuse d'un moyen de transport personnel 1+1 accessible à trois générations, et pouvant être utilisé par les personnes à mobilité réduite. Elle a fait preuve d'une grande rigueur dans son analyse, ce qui a rendu son concept particulièrement original. Elle a recommandé que les panneaux latéraux soient translucides, et a inclus un concept de pneu intéressant afin d'assurer d'excellentes performances dans les conditions les plus difficiles. Elle est allée jusqu'à présenter l'intérieur de l'appareil et à recommander l'utilisation de matériaux durables.

Madilynn se verra offrir un stage rémunéré de six mois au Centre de design et d'innovation Laurent Beaudoin de BRP, situé à Valcourt, au Canada.

Arash Dehsaraeisabet, également du College for Creative Studies, a terminé deuxième et a reçu un prix en argent de 2000 euros. Arash a présenté un concept innovant de deux-en-un, un scooter qui peut se transformer en véhicule à une roue pour faciliter le trajet jusqu'à la destination. Les membres du jury ont apprécié les recherches approfondies qu'il a menées pour relever le défi du concours de cette année. Arash a proposé une architecture minimaliste et des solutions astucieuses pour faire face aux conditions liées au climat nordique, comme la neige et la glace. Il a présenté un produit qui se distingue par son design circulaire, permettant l'intégration d'un toit entièrement rétractable.

Finalement, Yingqi Wu de l'Université du Québec à Montréal a remporté la troisième place et s'est vu décerner un prix de 1000 euros. Le jury a été séduit par le traitement de la forme générale du design pur et raffiné de Yingqi. Sa présentation était très détaillée, et il a également inclus une solution attrayante deux-en-un pour entrer et sortir de la ville, qui permet d'utiliser le module principal pour les longues distances et de le transformer ensuite en un système de type skateboard pour la fin du trajet.

Investir dans la prochaine génération pour un meilleur avenir

La Compétition internationale de design BRP est un autre exemple de l'engagement du leader du secteur des sports motorisés à jouer un rôle actif dans la création d'un avenir meilleur pour tous. En 2022, BRP a dévoilé son ambitieux programme de Responsabilité sociale d'entreprise qui favorise la création de valeur autour de trois piliers principaux : l'environnement, le social et la gouvernance.

À propos de la compétition

Des étudiants du College for Creative Studies (Détroit, États-Unis), du Humber College (Toronto, Canada), de l'Université du Québec à Montréal (Montréal, Canada), de Rubika (Valenciennes, France), de l'Université des sciences appliquées LAB (Lahti, Finlande) et de Lapin yliopisto - Université de Laponie (Rovaniemi, Finlande) ont été invités à participer à cette cinquième édition.

À propos de BRP?

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Communiqué envoyé le 24 mars 2023 à 08:00 et diffusé par :