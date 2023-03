AVIS DE CONVOCATION - Aéro Montréal tiendra une nouvelle édition du Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale au Palais des congrès de Montréal

BRP Inc. a fièrement annoncé hier les gagnants de sa cinquième compétition internationale de design. 42 étudiants de six universités situées au nord du 45e parallèle ont participé à cette édition qui s'est déroulée du 9 septembre au 20 décembre...

Aéro Montréal invite les représentants des médias à assister au Sommet chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale « Une chaîne d'approvisionnement plus connectée, un rêve possible ? » qui se déroulera le mardi 4 avril 2023, au Palais des...