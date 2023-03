Après les fraudes lors de la COVID-19, une recrudescence des fraudes est à prévoir si une récession frappe - une grande inquiétude pour les Canadiens selon un récent sondage





Plus du tiers des adultes de moins de 35 ans croient que la fraude est quelque chose qui n'arrive qu'aux autres, pas à eux

TORONTO, le 24 mars 2023 /CNW/ - Si les fraudeurs ont été plus actifs pendant la pandémie, de nombreux Canadiens pensent que la situation ne fera qu'empirer advenant une récession. Selon le sondage RBC mené dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude 2023, 42 % des Canadiens croient qu'il sera plus difficile de repérer les escroqueries pendant la récession que cela ne l'était pendant la pandémie, et quatre sur cinq (78 %) pensent qu'une récession entraînera une hausse du risque de fraude pour tous.

Par ailleurs, trois quarts des répondants (75 %) estiment qu'il est plus facile d'être victime d'une escroquerie quand on a des difficultés financières, mais pour plus du tiers (36 %), il y a bien d'autres choses qui les préoccupent davantage que la fraude. En outre, 86 % des Canadiens en ont assez de devoir être à l'affût de possibles escroqueries.

« On peut comprendre que les gens aient beaucoup de choses en tête et ne veulent pas penser à la fraude, mais les arnaques sont de plus en plus difficiles à détecter et les fraudeurs se perfectionnent, déclare Kevin Purkiss, vice-président, Lutte antifraude, RBC. Nous avons constaté une forte corrélation entre une augmentation du nombre de fraudes et les périodes de ralentissements économiques. Par conséquent, les Canadiens doivent rester vigilants afin de réduire les risques auxquels ils s'exposent. »

Il en coûte cher aux Canadiens de ne pas voir les signes de fraude

Bien que 77 % des Canadiens disent que leur premier réflexe est de supposer que tout courriel, appel téléphonique ou message texte provenant d'une entreprise ou d'une organisation est une escroquerie, ils sont 67 % à croire qu'il est plus difficile que jamais de savoir si un courriel, un message texte ou une publicité en ligne en est une. Autres résultats importants du sondage :

32 % craignent de ne plus remarquer les signes d'une possible fraude ;

71 % craignent d'avoir plus de difficulté à repérer les signes de fraude en vieillissant ;

23 % ont été victimes de fraude ou d'une escroquerie ;

18 % ont vu leurs renseignements personnels ou financiers tomber entre les mains de fraudeurs ;

14 % admettent avoir déjà perdu de l'argent à la suite d'une escroquerie, le montant total moyen étant de 400 $ ;

6 % ont perdu plus de 10 000 $.

Les Canadiens âgés de 18 à 34 ans se soucient très peu du risque de fraude

La majorité des Canadiens adultes de moins de 35 ans (58 %) affirment que le fait de fournir ses renseignements personnels en ligne s'impose à des fins de commodité. Plus de la moitié d'entre eux (53 %) admettent qu'ils révèlent plus de renseignements personnels en ligne qu'ils ne le devraient, et 44 % disent qu'ils n'hésitent pas à fournir leurs renseignements personnels en ligne pour profiter d'une offre, d'un site Web, d'une application ou d'un service. Ils sont 35 % à penser que la fraude n'arrive qu'aux autres, pas à eux, et un tiers (33 %) n'a jamais eu peur de tomber dans le piège d'une escroquerie.

« La réalité, c'est que tout le monde peut être victime d'une escroquerie, même les jeunes Canadiens qui maîtrisent la technologie, explique M. Purkiss. Nous passons plus de temps que jamais en ligne. Il est donc particulièrement important de faire attention à l'information que nous communiquons, car les criminels rusés rassemblent souvent plusieurs détails pour réussir leurs plans. »

M. Purkiss ajoute que pour préserver sa sécurité et se protéger contre la fraude, il faut d'abord être conscient des risques et savoir repérer les signes d'une arnaque.

Voici quatre conseils de RBC pour aider les Canadiens à repérer et à éviter les escroqueries potentielles :

Sachez que les fraudeurs peuvent se faire passer pour des représentants du gouvernement, d'une banque ou des forces de l'ordre, ou encore pour d'autres personnes de confiance. Ne donnez pas de renseignements personnels à des gens que vous ne connaissez pas. Par ailleurs, n'oubliez pas que votre banque ne vous demandera jamais de fournir une information confidentielle (par exemple, un mot de passe de compte, un NIP ou un numéro d'assurance sociale) ou d'autres renseignements personnels lors d'un appel ou dans un courriel ou un message texte non sollicité. Les appels, les courriels ou les messages texte qui vous demandent de répondre immédiatement devraient éveiller votre vigilance. Les fraudeurs utilisent souvent un sens de l'urgence pour vous faire communiquer des renseignements ou cliquer sur un lien ou une pièce jointe. Lorsque vous êtes en ligne, n'entrez pas de données d'ouverture de session ni de détails sur une carte de crédit, à moins d'avoir la certitude que le site est légitime. Les fautes de grammaire et d'orthographe, une URL qui ne correspond pas au site principal de l'entreprise et l'absence d'un symbole de sécurité (cadenas verrouillé) dans la barre d'adresse comptent parmi les signaux d'alerte. Quand vous magasinez en ligne ou sur les médias sociaux, si quelque chose (offre, concours, publicité, etc.) est trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas. Fiez-vous à votre intuition, posez des questions, faites vos recherches et redoublez de prudence.

Pour en savoir plus sur la façon de vous protéger contre la fraude ou sur les mesures que prend RBC pour prévenir et détecter les cas de fraude et mener des enquêtes, allez à rbc.com/rensperssecurite.

Sondage RBC mené dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude 2023

« D'accord » : Tous les

répondants Can. 18 à

34 ans C.-B. Alb. Sask.

/ Man. Ont. Qc Prov.

de

l'Atl. Nous serons davantage touchés

par la fraude pendant la récession

que pendant la pandémie. 66 % 66 % 64 % 69 % 69 % 71 % 59 % 62 % Il sera plus difficile de repérer les

escroqueries pendant la

récession que cela ne l'était

pendant la pandémie. 42 % 44 % 42 % 42 % 40 % 45 % 37 % 43 % La récession entraînera une

hausse du risque de fraude pour

tous. 78 % 76 % 78 % 78 % 73 % 78 % 80 % 77 % Il est plus facile d'être victime

d'une escroquerie quand on a des

difficultés financières. 75 % 80 % 77 % 74 % 75 % 77 % 72 % 67 % Il y a bien d'autres choses qui me

préoccupent davantage que la

fraude. 36 % 56 % 31 % 31 % 35 % 28 % 56 % 37 % J'en ai assez de devoir être à

l'affût de possibles escroqueries. 86 % 81 % 89 % 91 % 85 % 87 % 80 % 85 % Fournir ses renseignements

personnels en ligne s'impose à

des fins de commodité. 52 % 58 % 55 % 59 % 52 % 56 % 46 % 42 % Je révèle plus de renseignements

personnels en ligne que je ne le

devrais. 40 % 53 % 38 % 39 % 42 % 42 % 37 % 38 % Je n'hésite pas à fournir mes

renseignements personnels en

ligne pour profiter d'une offre,

d'un site Web, d'une application

ou d'un service. 23 % 44 % 22 % 17 % 23 % 26 % 22 % 23 % La fraude n'arrive qu'aux autres,

pas à moi. 23 % 35 % 24 % 20 % 25 % 27 % 14 % 27 % Je n'ai jamais eu peur de tomber

dans le piège d'une escroquerie. 26 % 33 % 29 % 21 % 29 % 27 % 23 % 28 % Mon premier réflexe est de

supposer que tout courriel, appel

téléphonique ou message texte

provenant d'une entreprise ou

d'une organisation est une

escroquerie. 77 % 74 % 79 % 83 % 72 % 81 % 69 % 77 % Il est plus difficile que jamais de

savoir si un courriel, un message

texte ou une publicité en ligne est

une escroquerie. 67 % 58 % 72 % 69 % 67 % 66 % 63 % 68 % Je crains de ne plus remarquer

les signes d'une possible fraude. 32 % 40 % 30 % 23 % 27 % 32 % 40 % 30 % Je crains d'avoir plus de difficulté

à repérer les signes de fraude en

vieillissant. 71 % 74 % 75 % 71 % 75 % 74 % 62 % 72 % J'ai été victime de fraude ou d'une

escroquerie. 23 % 21 % 21 % 28 % 20 % 22 % 25 % 17 % Mes renseignements personnels

ou financiers sont tombés entre

les mains de fraudeurs. 18 % 22 % 14 % 18 % 17 % 17 % 25 % 11 % J'ai déjà perdu de l'argent à la

suite d'une escroquerie. 14 % 14 % 13 % 15 % 9 % 14 % 16 % 13 % Montant total moyen perdu 400 $ 400 $ 500 $ 1 000 $ 200 $ 300 $ 500 $ 300 $ Perte de plus de 10 000 $ 6 % s. o. 13 % 16 % 10 % 3 % 4 % s. o.



À propos du sondage

Ce sont là les conclusions d'un sondage mené, à la demande de RBC, du 15 au 17 février 2023 auprès d'un échantillon représentatif de 1 504 Canadiens adultes (18 ans et plus), équilibré et pondéré selon l'âge, le sexe, la région et l'éducation. L'échantillon comprenait également 500 Canadiens âgés de 65 ans et plus. À des fins de comparaison seulement, la marge d'erreur pour un échantillon de cette taille est de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Le sondage a été mené en anglais et en français.

