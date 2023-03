WordUp, une application d'apprentissage de l'anglais basée sur l'IA, lance Fantasy Chat





LONDRES, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- Plus de 1,5 milliard de personnes parlent l'anglais comme seconde langue. Elles se trouvent naturellement désavantagées par rapport aux locuteurs natifs dans un monde globalisé où l'anglais permet aux gens de saisir des opportunités.

L'objectif de WordUp est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Il s'agit d'une application d'apprentissage de l'anglais basée sur l'IA, utilisée par des millions de personnes, dont l'idée de base est simple mais novatrice:

L'anglais compte 200 000 mots. Vous n'entendrez jamais 95 % d'entre eux. 5% suffisent pour avoir un vocabulaire parfait. Mais ces 5% dépendent de votre vie, de votre profession, de vos loisirs,... WordUp vous aide à découvrir exactement les mots qui comptent pour vous, triés par importance (fréquence d'utilisation), ce qui vous apporte un maximum de valeur par minute d'apprentissage.

Fantasy Chat

La dernière nouveauté en date du 17 mars 2023 permet aux utilisateurs de discuter de n'importe quel sujet avec une version IA de leurs idoles, célébrités, politiciens,... Plus de 10 000 personnalités sont disponibles sur la plateforme! C'est un moyen très ludique de pratiquer l'anglais et d'enrichir son vocabulaire.

Cette utilisation innovante de l'IA est un exemple de la façon dont l'IA générative redéfinit l'éducation.

Le défi du "vocabulaire actif"

WordUp était déjà bien connue pour son concept de "carte des connaissances", qui permettait aux utilisateurs de découvrir leurs connaissances de vocabulaire sous la forme d'un "jumeau numérique" pour un apprentissage hautement personnalisé. Cette approche, associée à un riche contenu d'apprentissage visuel, avait déjà fait de WordUp la principale application d'enrichissement du vocabulaire, utilisée par des millions de personnes dans le monde.

Mais il y avait un défi à relever. Comme dans toute autre application, les mots étaient appris dans le vocabulaire passif de l'utilisateur, plutôt que dans son vocabulaire actif, ce qui signifie qu'il pouvait comprendre les mots lorsqu'il y était confronté, mais qu'il ne pouvait pas nécessairement s'en souvenir et les utiliser naturellement dans des conversations en temps réel. Le passage d'un vocabulaire passif à un vocabulaire actif n'est possible que par la pratique et l'utilisation active. La nouvelle fonctionnalité Fantasy Chat résout ce problème.

À propos des fondateurs

WordUp a été créée par Paymon Khamooshi et Somayeh Aghnia, deux entrepreneurs en série. Après avoir quitté l'Iran pour s'installer au Royaume-Uni en tant qu'étudiants en 2004, ils ont été confrontés aux difficultés de l'apprentissage du vocabulaire anglais.

En 2007, ils ont fondé Geeks Ltd (entreprise de logiciels, Londres) et ont depuis créé des emplois pour plus de 500 personnes et remporté plusieurs prix industriels, dont le Queen's Award for Innovation.

D'abord projet expérimental au sein de Geeks, WordUp est devenu une entreprise indépendante aux ambitions philanthropiques et sociales.

https://wordupapp.co

Contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2037619/WordUp.jpg

Communiqué envoyé le 24 mars 2023 à 05:35 et diffusé par :