Les "Classic Girls" et le "Taiwan Excellence" mettent en avant leur enthousiasme lors de la WBC grâce à une collaboration sans précédent





Taïwan a accueilli les matchs du premier tour de la Classique mondiale de baseball (WBC) 2023 après une parenthèse de dix ans. Lors de cet événement sportif de renommée mondiale, en plus du talent et de la détermination sans faille de tous les joueurs, la brillante équipe de cheerleaders ainsi que les encouragements uniques des Chinese Taipei, l'équipe du pays organisateur, au cours des phases de qualification du groupe A, ont attiré l'attention internationale. Le "Taiwan Excellence", qui symbolise les produits de qualité exceptionnelle et innovants de Taïwan, s'est également dit honoré d'avoir été invité à participer à cet événement sportif majeur. La coopération inédite avec les "Cheer Girls" de Taïwan a contribué à une effervescence croissante à chaque match.

Les équipes du groupe A se sont enflammées au stade Intercontinental grâce à une foule en liesse bruyante, en particulier lors des matchs disputés par l'équipe Chinese Taipei. Cette énergie débordante a pu être possible grâce à une équipe de 21 cheerleaders, les "Cheer Girls", encourageant constamment les chants et les applaudissements de la foule ainsi que l'implication des nombreux fans dans les matchs. Les fans taïwanais et les "Cheer Girls" ont fait parler d'eux durant cette Classique mondiale de baseball, et pour cause, grâce à eux, les matchs ont atteint un niveau inégalé d'enthousiasme et d'énergie, faisant de cette expérience un évènement inoubliable pour toutes les personnes présentes.

Le "Taiwan Excellence", qui met l'accent sur l'innovation continue, a initié une collaboration sans précédent avec les "Classic Girls" lors de la WBC 2023. En tant que cheerleaders officielles soutenant l'équipe de baseball Chinese Taipei, les "Classic Girls" ont incarné la culture unique du baseball à Taïwan tout en collaborant avec le "Taiwan Excellence" pour présenter au monde entier les caractéristiques exceptionnelles des produits, des villes et de la culture taïwanaises.

Stimulé par la dynamique positive des industries taïwanaises, le "Taiwan Excellence" a également fourni aux joueurs du matériel d'entraînement et de fitness, des appareils électroniques et audiovisuels pour se relaxer après les matchs intenses ainsi que des produits d'hygiène personnelle et anti-stress. Durant les matchs du groupe A de la Classique mondiale de baseball 2023, les joueurs et les invités des quatre coins du globe ont eu la chance de se familiariser et de découvrir des produits taïwanais innovants lors d'événements quotidiens dans le stade, chez eux et dans d'autres lieux évènementiels.

Les prix "Taiwan Excellence Awards" sont décernés chaque année par le Bureau du commerce extérieur, le ministère des Affaires économiques (MOEA) et présentés par le Conseil pour le développement du Commerce extérieur de Taiwan (TAITRA). Décernés depuis plus de trente ans, les "Taiwan Excellence Awards" récompensent chaque année les produits les plus performants et les plus innovants de Taïwan. Les lauréats sont sélectionnés par des professionnels de l'industrie, parmi un grand nombre de candidats, selon un processus de sélection rigoureux basé sur la R&D, le design, la qualité et le marketing des produits. Les "Taiwan Excellence Awards" représentent les prix les plus prestigieux de l'industrie taïwanaise, car ils symbolisent la valeur et le prestige des marques taïwanaises.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.taiwanexcellence.org/en

