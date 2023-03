Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 23 mars 2023

Jeudi 23/03/2023 Daily Grand Tirage régulier11, 13, 16, 18, 21 Grand numéro 02 POKER LOTTO Main gagnante: 9-C, 8-S, 8-H, A-S, 10-H Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO11, 15,...

VIA Rail Canada (VIA Rail) et le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) se sont rencontrés le mercredi 22 mars 2023 et ont engagé un dialogue constructif à la suite de l'incident regrettable et attristant impliquant un homme qui priait dans...