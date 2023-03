Norges Bank met fin à son observation sur Kirin Holdings





Kirin Holdings Company, Limited (Kirin Holdings)(TOKYO:2503) annonce aujourd'hui que Norges Bank a mis fin à son observation sur Kirin Holdings le 22 mars 2023, reconnaissant l'achèvement du transfert d'entreprise au Myanmar.

1. Contexte

Sur la base d'une recommandation du Conseil d'éthique de Norvège*1, Norges Bank a mis Kirin Holdings sous observation avec possibilité d'exclusion de son fonds de pension gouvernemental mondial en mars 2021*2. À la suite de la décision de Kirin Holdings concernant le retrait des activités au Myanmar en février 2022 et de l'accord de base sur le transfert d'actions de la coentreprise locale Myanmar Brewery Limited en juin 2022, Kirin Holdings a annoncé l'achèvement du transfert d'actions le 23 janvier 2023*3. Encore une fois, sur la base de la recommandation du Conseil d'éthique*4, Norges Bank a mis fin à son observation sur Kirin Holdings le 22 mars 2023*5.

En outre, les mesures suivantes ont été convenues pour assurer la prise en charge des employés locaux.

(1) Garantir la liberté de choix en matière d'emploi

(2) Interdiction de modifications défavorables du salaire et d'autres traitements pendant un an

(3) Provision équivalant à trois mois de salaire pour les employés au Myanmar (déjà décaissée avant le transfert d'actions)

*1 Voir le communiqué du Conseil d'éthique du 23 juin 2020 intitulé « Recommendation to place Kirin Holdings Co Ltd under observation » (https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/275/files/2021/03/Rec-Kirin-Observation-ENG.pdf) *2 Voir le communiqué de Norges Bank du 3 mars 2020, « Decisions on observation and exclusion » (https://www.nbim.no/en/the-fund/news-list/2021/decisions-on-observation-and-exclusion/) *3 Voir le communiqué de Kirin Holdings du 23 janvier 2023, « (Progress of disclosed matters) Completion of Myanmar Brewery Limited Share Transfer » (https://info.kirinholdings.com/down.php?attach_id=11&otype=1) *4 Voir le communiqué du Conseil d'éthique du 22 mars 2023 (https://etikkradet.no/kirin-eng/) *5 Voir le communiqué de Norges Bank du 22 mars 2023, « Decisions on observation » (https://www.nbim.no/en/the-fund/news-list/2023/decisions-on-observation/)

2. Politique des droits de l'homme du groupe Kirin

Conformément aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, approuvés par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en 2011, Kirin Holdings a créé la politique des droits de l'homme du groupe Kirin en 2018.

Le groupe Kirin a étendu ses activités à l'alimentation et aux boissons, aux produits pharmaceutiques et aux sciences de la santé, et ses activités se sont répandues dans le monde entier. Le respect des droits de l'homme est une base pour toutes les activités du groupe Kirin. Le groupe Kirin mène ses activités commerciales conformément à cette politique des droits de l'homme du groupe Kirin.

[Référence] Politique des droits de l'homme du groupe Kirin

https://www.kirinholdings.com/en/impact/community/2_1/policies/

À propos de Kirin Holdings

Kirin Holdings Company, Limited est une société internationale qui opère dans les domaines des produits alimentaires et des boissons, des produits pharmaceutiques, et des sciences de la santé, au Japon et dans le reste du monde.

Les origines de Kirin Holdings remontent à Japan Brewery qui a été créée en 1885. Japan Brewery est devenu Kirin Brewery en 1907. Depuis, la société a étendu son activité à la fermentation et à la biotechnologie en tant que ses technologies fondamentales, puis est entré dans le secteur des produits pharmaceutiques dans les années 1980, et toutes ces activités continuent d'être des centres de croissance mondiaux. En 2007, Kirin Holdings a été créé en tant que holding pure et se concentre actuellement sur le renforcement de son activité sciences de la santé.

Dans le cadre de la Vision 2027 du groupe Kirin (KV 2027), un plan de gestion à long terme lancé en 2019, le groupe Kirin vise à devenir « un chef de file mondial de la CSV*, créant de la valeur sur l'ensemble de nos activités, depuis les produits alimentaires et les boissons jusqu'aux produits pharmaceutiques. » Le groupe Kirin continuera de tirer parti de ses points forts pour créer de la valeur sociale et économique, avec l'objectif d'atteindre une croissance durable de la valeur de l'entreprise.

* Creating Shared Value : valeur ajoutée combinée pour les consommateurs et pour la société dans son ensemble

