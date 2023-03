Interactive Brokers devrait relever ses taux d'intérêt à 4,33 % sur les liquidités disponibles instantanément





Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), courtier électronique automatisé mondial, a annoncé aujourd'hui que les clients devraient ajouter jusqu'à 4,33 % sur les soldes en espèces disponibles instantanément et supérieurs à 10 000 dollars. Contrairement aux courtages qui proposent des taux nettement inférieurs, Interactive Brokers verse les intérêts directement sur les comptes de courtage des clients. Il n'y a donc plus besoin de comptes de passage, de fonds ou de programmes distincts, ce qui permet de disposer instantanément de liquidités.

Alors que les taux d'intérêt disponibles dans d'autres sociétés de courtage ne sont que de 0,01 % à 2,32 %, l'intérêt du marché versé par Interactive Brokers est calculé en utilisant le taux des Fed Funds comme taux de référence pour le dollar moins 0,5 %. Par conséquent, si la hausse des taux d'intérêt persiste comme prévu, les clients d'Interactive Brokers auront la possibilité de gagner plus.

« Dans le contexte actuel de hausse des taux d'intérêt, de nombreux investisseurs s'interrogent sur la manière d'augmenter les revenus de leurs comptes de courtage et d'épargne », a déclaré Thomas Peterffy, fondateur et président du conseil d'administration d'Interactive Brokers. « Les investisseurs qui attribuent une partie de leur portefeuille aux liquidités peuvent bénéficier des taux d'intérêt compétitifs d'Interactive Brokers, de ses puissantes plateformes de négociation et d'une vaste gamme de produits mondiaux à faible coût ».

Les clients d'Interactive Brokers voient les intérêts s'accumuler quotidiennement et les versements se comptabiliser sur une base mensuelle. La gestion des liquidités d'Interactive Brokers est intégrée aux comptes de courtage des clients, ce qui permet d'obtenir des intérêts et d'emprunter aux taux les plus bas sans avoir à transférer de liquidités.

Pour de plus amples informations sur la tarification des taux d'intérêt d'IBKR, rendez-vous sur les sites suivants :

États-Unis et pays couverts par IB LLC : https://www.interactivebrokers.com/en/accounts/fees/pricing-interest-rates.php

Canada : https://www.interactivebrokers.ca/en/accounts/fees/pricing-interest-rates.php

Royaume-Uni : https://www.interactivebrokers.co.uk/en/accounts/fees/pricing-interest-rates.php

Europe de l'Ouest : https://www.interactivebrokers.ie/en/accounts/fees/pricing-interest-rates.php

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales d'Interactive Brokers Group offrent à leurs clients du monde entier un traitement automatisé des transactions et la conservation de titres, de matières premières et de devises, 24 heures sur 24, sur plus de 150 marchés opérant dans de nombreux pays et devises, à partir d'une seule plateforme unifiée. Nous offrons nos services aux investisseurs individuels, aux hedge funds, aux groupes de négociation pour compte propre, aux conseillers financiers et aux courtiers en valeurs mobilières. Après quarante ans passés à nous focaliser sur la technologie et l'automatisation, nous sommes en mesure de doter nos clients d'une plateforme particulièrement sophistiquée pour gérer leurs portefeuilles d'investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients une exécution avantageuse des prix et des transactions, de la gestion des risques et des portefeuilles, des installations de recherche et des produits d'investissement, le tout à un faible coût ou gratuitement et leur permet d'obtenir un RSI supérieur. Pour la cinquième année consécutive, Interactive Brokers s'est vu octroyer la meilleure évaluation (5 étoiles) par la revue Barron's dans son rapport du 25 mars 2022 sur les meilleurs courtiers en ligne.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 20:05 et diffusé par :