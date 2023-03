Enfants à besoins particuliers : une crise humanitaire dans nos CPE





MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - Le SQEES-FTQ dénonce l'inaction du gouvernement caquiste dans le dossier des enfants à besoins particuliers.

UN CRI DU COEUR COLLECTIF

Radio-Canada soulignait récemment la difficulté pour les enfants à besoins particuliers d'accéder à tous les services auxquels ils ont droit en services éducatifs à la petite enfance, ainsi que les dilemmes auxquels font face les organismes qui les desservent. Un manque de financement chronique, couplé à l'épuisement des organismes et des travailleuses qui se dédient à ces enfants engendrent une crise sans précédent : des enfants parmi les plus vulnérables du Québec sont privés d'un soutien essentiel. Le SQEES-FTQ a contribué à un rapport paritaire concluant l'urgence d'agir et offrant de nombreuses pistes de solutions. La CAQ, non satisfaite des experts qui se sont penchés sur la situation des enfants à besoins particuliers, a même dépensé l'argent des contribuables pour le rapport d'une firme privée.

UN GOUVERNEMENT QUI FAIT LA SOURDE OREILLE

La responsable des négociations nationales en petite enfance du SQEES-FTQ, Marie-Claude St-Pierre, dénonce l'incohérence du gouvernement :

« C'est complètement aberrant que le ministère de la famille ait commandé un rapport a une firme externe, qui a coûté 85000$ aux contribuables, alors que les solutions, ce sont les éducatrices qui l'ont et que nous avons travaillé fort à la table de consultation pour en arriver à des recommandations somme toute semblables, mais plus détaillées et à coût nul. Il est plus que temps que le MFA se retrousse les manches et applique nos solutions. La santé du personnel éducateur et des enfants en dépend. »

UN SOUS-FINANCEMENT IRRESPONSABLE

Pourtant, la CAQ continue de faire la sourde oreille et n'a pas augmenté d'une cent l'aide aux enfants à besoins particuliers dans le budget 2023-2024. Marie-Claude St-Pierre conclut : «En refusant d'augmenter le budget alloué aux centres de la petite enfance (CPE) pour les enfants à besoins particuliers, le gouvernement joue à la roulette russe avec l'avenir de nos enfants les plus vulnérables.»

Quand on sait que la petite enfance est l'un des moments les plus critiques dans le développement humain, l'inaction de la CAQ est incompréhensible.

