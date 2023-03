Ionblox accueille Shirley Meng au sein de son conseil consultatif





Ionblox, société californienne qui fabrique des batteries lithium-ion de pointe, vient d'accueillir Shirley Meng au sein de son comité consultatif. S. Meng est professeure d'ingénierie moléculaire à l'Université de Chicago et scientifique principale de l'Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science (ACCESS). Elle est titulaire d'un doctorat en matériaux avancés pour les micro et nanosystèmes.

« Il me tarde de travailler avec l'équipe d'Ionblox pour commercialiser ses batteries lithium-ion haute performance employant une anode d'oxyde de silicium pré-lithiée » a déclaré S. Meng. « Ionblox est la seule société à avoir une stratégie de pré-lithiation pour ses électrodes, indispensable pour améliorer le rendement et la durée de vie des cellules à base de silicium ».

Aux fonctions qu'elle occupe actuellement, S. Meng concentre ses recherches sur les matériaux et les systèmes de stockage d'énergie, plus précisément les batteries rechargeables destinées aux véhicules électriques, les sources d'énergie pour l'Internet des objets et le stockage durable à l'échelle du réseau. S. Meng a fondé le Sustainable Power and Energy Center à l'Université de Californie / San Diego et a été la première directrice de l'Institute for Materials Discovery and Design.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Mme Meng au sein de notre conseil consultatif et impatients de mettre à profit sa connaissance et son expertise des batteries » a déclaré Herman Lopez, Directeur technique et cofondateur d'Ionblox. « Le soutien de Mme Meng à la technologie unique d'anode en oxyde de silicium pré-lithié d'Ionblox est un signal envoyé à l'industrie que nous ouvrons la voie vers la prochaine génération d'applications d'e-mobilité ».

Les anodes en silicium pâtissent d'une courte durée de vie. Après plus d'une décennie de recherche et développement financés par de nombreux programmes du Département américain de l'énergie (USABC et ARPA-E), Ionblox a présenté des cellules à anode de silicium pré-lithiées à haute énergie, haute puissance et charge rapide de plus de 1300 cycles DST et 800 jours de stockage conformément aux protocoles d'essai de l'USABC. Les données d'Ionblox sur les cellules à poche grand format ont été validées par divers laboratoires nationaux et équipementiers fournisseurs de véhicules électriques et d'aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques.

En 2022, Ionblox a décroché un nouveau contrat du United States Advanced Battery Consortium (USABC) pour mettre au point des cellules à base de silicium à faible coût et à charge rapide pour les véhicules électriques. Ce partenariat avec l'USABC contribuera à poursuivre l'électrification des véhicules dans le pays et s'en trouvera renforcé sous la houlette de S. Meng.

À propos d'Ionblox

Établie à Fremont en Californie en 2017, Ionblox (auparavant dénommée Zenlabs) est une entreprise énergétique de nouvelle génération qui transforme l'avenir de la mobilité terrestre et aérienne. Elle possède plus de 40 brevets, portant notamment sur la pré-lithiation de tous les types d'anodes à base de silicium. La conception exclusive d'Ionblox avec anode d'oxyde de silicium pré-lithiée et cellules garantit d'excellents attributs de performance : charge rapide, haute énergie, haute puissance et longue durée de vie à un faible coût. Ainsi sont repoussées les limites de la technologie traditionnelle de stockage des batteries, rendant plus concrète la viabilité d'une locomotion électrique généralisée. Ionblox mène la révolution de la mobilité électrique en proposant une technologie perfectionnée et en permettant aux fabricants de véhicules électriques et d'aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques d'atteindre leurs objectifs.

Pour de plus amples renseignements sur Ionblox et sur sa manière de transformer le transport électrique du futur, rendez-vous sur www.ionblox.com et LinkedIn (@Ionblox).

