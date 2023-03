La Financière Accord annonce ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2022





TORONTO, le 23 mars 2023 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX: ACD) a publié aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les données financières qui figurent dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière (IFRS).

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS Trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 2022 2021 2022 2021

$ $ $ $ Moyenne des ressources engagées (en millions) 443 460 450 402 Revenus 18 371 18 465 67 491 63 480 Bénéfice opérationnel avant provisions 2 700* 4 593 12 821* 14 335 Provision pour pertes sur créances et sur prêts 3 122 (274) 8 293 (614) Perte de valeur du goodwill 1 883 - 1 883 - Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat (2 305) 4 867 2 646 14 949 Bénéfice (perte), montant net attribuable aux actionnaires (3 664) 3 573 1 427 11 887 Bénéfice (perte) par action ordinaire (de base et dilué) (0,43) 0,42 0,17 1,39 Valeur comptable par action (au 31 décembre)



11,80 $ 11,68 $

*Avant perte de valeur du goodwill





Le rendement de la Société au quatrième trimestre et pour l'exercice 2022 reflétait un contexte commercial difficile; l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont créé des obstacles pour les petites et moyennes entreprises, qui forment le coeur des marchés cibles d'Accord. Dans ce contexte, l'approche prudente de la Société à l'égard de l'ajout de nouvelles activités commerciales a entraîné un ralentissement de la croissance du portefeuille, et un environnement de crédit plus difficile a mené à une augmentation de la provision pour pertes sur créances et sur prêts.

Bien que le bénéfice net ait été affecté par plusieurs éléments hors trésorerie, les indicateurs opérationnels clés sont demeurés stables. La moyenne des ressources engagées au quatrième trimestre a diminué légèrement d'une année à l'autre pour s'établir à 443 millions de dollars, et était de 450 millions de dollars pour l'année complète, en hausse de 12 % par rapport à 2021. Le total des ressources engagées au 31 décembre 2022 s'est chiffré à 453 millions de dollars. Les revenus du quatrième trimestre sont demeurés stables à 18 371 000 $ comparativement à 18 465 000 $ au quatrième trimestre de 2021, tandis que les revenus de l'exercice complet ont augmenté de 6 % pour atteindre un record de 67 491 000 $ comparativement à 63 480 000 $ l'an dernier. La valeur comptable par action ordinaire est passée à 11,80 $ à la fin de l'exercice, en hausse par rapport à 11,68 $ au début de l'année.

Appelé à commenter les résultats financiers, le président et directeur général de la Société, M. Simon Hitzig, a déclaré : « 2022 a été une année difficile, mais la solidité et la stabilité d'Accord sur le plan financier ont permis à nos clients de traverser la tempête et de se positionner pour la croissance à venir. » M. Hitzig a ajouté : « L'incertitude économique amène souvent les grandes banques à limiter leur appétit pour les prêts, ce qui offre des possibilités pour Accord. Nous sommes bien placés pour faire bonne figure dans ce contexte. »

Le bénéfice net de 2022 de la Société a été entravé par une provision de 8,3 millions de dollars pour pertes sur créances et sur prêts, comparativement à un recouvrement net de 614 000 $ en 2021, ce qui reflète les difficultés économiques et leur incidence sur certaines entreprises du portefeuille. La Société continue de porter une bonne provision pour pertes prévues au bilan : 8,2 millions de dollars au 31 décembre 2022, comparativement à 5,3 millions de dollars un an plus tôt. La provision et l'allocation de fin d'exercice sont appuyées par le processus complet de la Société, qui intègre les prévisions économiques de tiers, l'évaluation quantitative de chaque emprunteur et le jugement d'expert affiné sur plusieurs cycles économiques. De plus, l'évolution rapide des conditions du marché et l'incertitude des prévisions à court terme ont mené à la décision de reconnaître une perte de valeur du goodwill, qui s'est traduite par des dépenses hors trésorerie de 1 883 000 $ au quatrième trimestre.

Affecté par la provision pour pertes et une perte de la valeur du goodwill hors trésorerie, le bénéfice net attribuable aux actionnaires est passé à une perte de 3 664 000 $ au quatrième trimestre, ce qui a entraîné une perte par action de 43 cents. Le bénéfice net pour l'exercice complet était de 1 427 000 $, ou 17 cents par action ordinaire.

En ce qui concerne l'avenir, M. Hitzig a ajouté : « Le nombre croissant de nouvelles activités commerciales et la solide provision pour pertes sur prêts prévues préparent le terrain pour une meilleure année 2023. L'économie se redresse, et nous sommes bien placés pour accélérer la croissance et les bénéfices pour nos investisseurs. »

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant avantage de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises, pour que nos clients puissent connaître le succès. Depuis 45 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

Remarque : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice opérationnel avant provisions : la société calcule cette mesure à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux normes IFRS. Le bénéfice opérationnel est le bénéfice avant impôt sur le revenu et après déduction de la provision pour pertes sur créances et sur prêts.

2) La valeur comptable par action : la valeur comptable correspond aux capitaux propres et est la même que la valeur de l'actif net (calculée comme le total des actifs moins le total des passifs) de la Société moins la participation ne donnant pas le contrôle. La valeur comptable par action est la valeur comptable divisée par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée.

3) Les ressources engagées sont les effets financiers à recevoir et les prêts de la Société, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés pour une période donnée.

