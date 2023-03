DENZA entre en partenariat avec DEVIALET pour les systèmes audio automobiles





Le 22 mars 2023, la soirée de lancement de la coopération DENZA x DEVIALET a eu lieu au Bay Opera de Shenzhen. DENZA et DEVIALET ont dévoilé conjointement le DENZA N7, le premier modèle produit en série au monde avec le système audio automobile DEVIALET. Cette coopération permet à DENZA de devenir la première marque à déployer le système audio DEVIALET et fait figure de paradigme en matière de coopération internationale dans le secteur automobile.

Zhao Changjiang, directeur général de DENZA, déclare : « La musique de haute qualité apporte aux utilisateurs un plaisir de vie, et un habitacle musical intelligent est l'élément standard du nouveau luxe. »

Franck Lebouchard, PDG de DEVIALET : « Il s'agit d'une collaboration entre deux chefs de file du marché ayant pour mission de redéfinir les expériences sonores en mobilité. Notre partenariat avec DENZA marque une collaboration conclue avec un futur acteur de premier plan sur le marché automobile. »

Pour optimiser le son, le DENZA N7 est livré avec un nouveau système acoustique qui offre une haute résolution avec une technologie de pointe et crée un habitacle musical intelligent offrant une expérience sonore immersive et agréable. L'enceinte sur mesure du DENZA N7 crée un champ sonore ample, tout en préservant une précision optimale. La technologie SAM® (Speaker Active Matching) est utilisée pour produire des fréquences ultra basses descendant jusqu'à 20 Hz, créant ainsi une performance renforcée dans les graves. La technologie DEVIALET SPACE est utilisée pour produire des effets sonores stéréo et créer une ambiance immersive. La technologie exclusive SDVC (Speed Dependent Volume Control) de DEVIALET permet un réglage automatique du volume en fonction de la vitesse du véhicule.

Le DENZA N7 est le point de rencontre entre l'esthétique automobile et l'art de l'acoustique. Il présente un look qui hérite du nouveau langage de conception de la famille DENZA, ?-Motion. Le nombre d'or 0,618 et le long empattement combinés à des suspensions avant et arrière basses lui confèrent une silhouette à la fois élégante et sportive. Le symbole « Meteor Arrow » qui parcoure toute la carrosserie annonce une marque dynamique facile à identifier. L'avant du N7 ressemble à un « projectile » pointant vers l'avant, créant une sensation de grande vitesse. Les ailes sont également l'incarnation parfaite du langage conceptuel ?-Motion. Fluide et gracieuse, la surface incurvée semble prête à maîtriser l'aérodynamique. Sa bande de feu arrière d'une seule pièce s'étend d'un côté à l'autre, ce qui le rend aussi large qu'un shooting brake. Zhao Changjiang déclare : « En tant que break de chasse tout électrique unique en son genre, le DENZA N7 apporte une valeur perçue qui dépasse les SUV de luxe à essence et porte le design extérieur des SUV électriques vers de nouveaux sommets. »

Dans un contexte de nouvelle vague d'internationalisation, DENZA s'alignera sur des marques premium dans de multiples secteurs, enrichira le sens esthétique du luxe et apportera une expérience de mobilité intelligente, accessible et confortable aux utilisateurs du monde entier.

Photos HD : https://we.tl/t-nxUJMK6LWT

À propos de DENZA

En 2010, Mercedes-Benz, en tant qu'« inventeur de l'automobile », et BYD Auto, en tant que « leader des véhicules à énergie nouvelle », ont créé DENZA, la première coentreprise chinoise de véhicules à énergie nouvelle avec une position de marque haut de gamme pour réaliser leur vision commune de l'avenir de la mobilité électrique en complétant mutuellement leurs forces respectives. DENZA allie les batteries de puissance, les moteurs électriques et les systèmes de contrôle électronique de BYD à la capacité de fabrication intelligente, à la personnalisation des véhicules et aux systèmes de gestion de la qualité de Mercedes-Benz.

À propos de DEVIALET

DEVIALET est une société française d'ingénierie acoustique évoluant au carrefour entre luxe et technologie de pointe. La mission de DEVIALET est d'élever le son à sa place légitime dans la vie des gens en offrant des expériences audio pertinentes via une gamme de produits emblématiques.

À propos de BYD

BYD est une multinationale de la haute technologie qui exploite les innovations technologiques pour améliorer la vie quotidienne de tous. Fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD propose dorénavant un champ d'activité diversifié couvrant les secteurs de l'automobile, du transit ferroviaire, des énergies nouvelles et de l'électronique. La société dispose de plus de 30 zones industrielles réparties entre la Chine, les États-Unis, le Canada, le Japon, le Brésil, la Hongrie et l'Inde. De la production et du stockage de l'énergie jusqu'à ses applications, BYD s'engage à proposer des solutions énergétiques zéro émission qui réduisent la dépendance mondiale envers les carburants fossiles. Son implantation pour les véhicules à énergies nouvelles couvre dorénavant 6 continents, plus de 70 pays et régions et plus de 400 villes. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société est connue comme une entreprise du classement Fortune Global 500 qui apporte des innovations dans la quête d'un monde plus vert.

À propos de BYD Auto

Fondée en 2003, BYD Auto est la filiale automobile de BYD, une multinationale de la haute technologie qui exploite les innovations technologiques pour améliorer la vie quotidienne de tous. Ambitionnant d'accélérer la transition écologique du secteur mondial des transports, BYD Auto axe ses efforts sur le développement de véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables. La société a maîtrisé les technologies de base de l'ensemble de la chaîne industrielle des véhicules à énergies nouvelles comme les batteries, les moteurs électriques, les contrôleurs électroniques et les semi-conducteurs de qualité automobile. Elle a réalisé ces dernières années des progrès techniques considérables, dont la batterie Blade, la technologie hybride DM-i et DM-p, la e-Platform 3.0 et la technologie CTB. La société est le premier constructeur automobile au monde à arrêter la production de véhicules à combustibles fossiles pour passer aux VE, et est restée en tête des ventes de véhicules de tourisme à énergies nouvelles en Chine durant 9 années de suite.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 17:25 et diffusé par :