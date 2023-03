Ivanhoé Cambridge annonce la réouverture du 9e étage du Centre Eaton, un joyau du patrimoine architectural et culturel montréalais





MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - Ivanhoé Cambridge est fière d'annoncer que le 9e étage du Centre Eaton rouvrira ses portes au public d'ici la fin de 2023. Classé immeuble patrimonial en août 2000 en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, ce lieu exceptionnel, si cher aux Montréalais, sera réaménagé en un espace qui mettra en valeur ses atouts patrimoniaux uniques. Les travaux en cours, qui ont été autorisés par le ministère de la Culture et des Communications (MCC), donneront vie à un projet qui inclura un restaurant, ainsi qu'un espace pouvant accueillir une programmation événementielle variée, composée de spectacles, d'expositions et d'événements privés.

Un monument historique tourné vers l'avenir

Ce lieu remarquable, pouvant accueillir plus de 500 personnes, sera minutieusement rénové dans l'esprit de l'aménagement d'origine, en tout respect de sa valeur patrimoniale. Le projet sera réalisé en collaboration avec EVOQ Architecture, une firme d'architecture spécialisée en conservation du patrimoine.

Redonner l'accès aux citoyens

Partageant le même vif intérêt pour la préservation de ce lieu patrimonial, Ivanhoé Cambridge et Héritage Montréal collaborent depuis de nombreuses années au sujet de sa mise en valeur. Cette collaboration se poursuivra afin d'identifier des activités qui permettront, à terme, d'assurer un accès au plus grand nombre à ce site d'exception. Héritage Montréal a pour mission d'encourager la reconnaissance et la protection du patrimoine architectural, historique, naturel et culturel de la grande région métropolitaine de Montréal et a d'ailleurs été au coeur du processus ayant mené au classement du 9e en 2000.

Nous sommes particulièrement fiers de redonner accès au 9e étage. Ce projet s'inscrit parfaitement dans notre volonté d'investir dans nos propriétés pour préserver et mettre en valeur le patrimoine montréalais, tout en continuant de bonifier l'offre expérientielle au centre-ville de Montréal.

Après le succès récent de la programmation unique présentée à l'Esplanade PVM et l'installation de l'Anneau, entre autres, nous sommes fiers de ce nouveau projet qui nous permet de continuer à proposer des expériences inédites et rafraichissantes aux Montréalais ! - Annik Desmarteau, Vice-présidente, Bureaux, Québec, Ivanhoé Cambridge.

C'est un témoin important de l'histoire commerciale de Montréal qui reprendra vie. Le 9e présente aussi une architecture remarquable, tant au niveau local qu'international, qui redeviendra accessible. Ce lieu de mémoire qui a su rester cher au coeur de ceux et celles qui l'ont connu, pourra trouver sa place dans la réalité d'un nouveau public. C'est avec modestie et une énorme fierté que mes collègues et moi contribuerons à donner au 9e un nouvel avenir. - George Drolet, Architecte et directeur associé principal, EVOQ Architecture

À propos du restaurant du 9e étage du Eaton

Le restaurant L'Île-de-France du 9e étage de l'ancien magasin Eaton était un restaurant de style Art déco, qui a été ouvert au public de 1931 à 1999. Il a été conçu par l'architecte français Jacques Carlu à la demande de Lady Eaton, veuve de Sir John Craig Eaton et de son fils Timothy Eaton. L'architecte, qui est également concepteur du Trocadéro et du Palais du Chaillot à Paris, a notamment été inspiré par les paquebots transatlantiques de l'époque.

Le 9e ainsi qu'une partie de son mobilier ont été classés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel en août 2000.

Des photos sont disponibles ici.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans 1 500 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 77 G$ CA au 31 décembre 2022. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la CDPQ (cdpq.com), un groupe mondial d'investissement. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

SOURCE Ivanhoé Cambridge Inc.

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 17:00 et diffusé par :