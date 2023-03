AFC Energy lance une nouvelle technologie avancée de craqueurs « d'ammoniac à l'hydrogène »





Le développement des craqueurs est essentiel pour que l'Europe libère le potentiel de l'ammoniac

LONDRES, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- AFC Energy a lancé aujourd'hui sa nouvelle plateforme technologique de craqueurs d'ammoniac, une nouvelle solution innovante de production d'hydrogène qui vise à libérer la valeur de l'ammoniac en tant que carburant porteur d'hydrogène sur les marchés énergétiques européens et asiatiques. La plateforme technologique d'AFC Energy aidera à relever les défis liés à la production, au stockage et au transport d'hydrogène. Elle ouvrira la voie à une plus grande utilisation de l'hydrogène vert dans les industries difficiles à stabiliser qui cherchent à se décarboniser.

La technologie de craqueurs d'AFC Energy a été accélérée en réponse à la croissance importante des importations d'ammoniac récemment contractées en Europe (en tant que carburant porteur d'hydrogène) pour soutenir les politiques d'énergie durable de l'UE et relever les défis liés à l'indépendance énergétique découlant du conflit ukrainien.

Cependant, la région est mal préparée à exploiter l'augmentation des importations d'ammoniac en raison d'un manque de capacité de craqueurs, une technologie qui a fait face à une demande limitée et à des investissements négligeables au cours des dernières décennies.

Le lancement de la plateforme technologique avancée d'AFC Energy pour les craqueurs d'ammoniac est le dernier développement de sa stratégie Flex-Fuel, conçue pour répondre au besoin croissant de production d'hydrogène sur place à faible coût. La nouvelle plateforme technologique est un développement très innovant qui n'a pas de concurrent comparable.

AFC Energy est en pourparlers avec des entreprises et des industries telles que les armateurs, les services publics, les équipementiers et les utilisateurs d'hydrogène à l'échelle industrielle, ce qui confirme les opportunités émergentes dans ce secteur naissant.

La conception modulaire des craqueurs d'ammoniac et l'architecture des systèmes à faible coût permettent d'adapter facilement le craqueur, de la production d'hydrogène à petite échelle à celle de plusieurs millions de tonnes par an. Cette solution moderne peut contribuer à répondre à la demande croissante d'énergie hydrogène propre dans les applications hors réseau, en particulier dans les secteurs difficiles à stabiliser.

Le marché de la technologie des craqueurs d'ammoniac d'AFC Energy devrait être considérable ; l'IRENA note que d'ici 2050, dans le scénario de 1,5 °C, le marché de l'ammoniac comme carburant pour le transport maritime et pour l'énergie stationnaire est plus important que tous les marchés actuels de l'ammoniac combinés. L'ammoniac a été utilisé comme carburant de transport privilégié par les clients du secteur de l'hydrogène dans le monde entier, et la demande devrait atteindre 223 millions de tonnes d'ici 2030 dans un scénario de 1,5 °C, ce qui représente une augmentation massive par rapport aux niveaux actuels.1

Adam Bond, président-directeur général d'AFC Energy, a déclaré:

« La nouvelle plateforme technologique de craqueurs d'ammoniac d'AFC Energy nous permet d'entrer sur le marché de la production d'hydrogène, facilitant ainsi le renouvellement de la sécurité et de la fiabilité énergétiques. L'ammoniac propre s'affirme comme un moyen privilégié de transport de l'hydrogène vers les utilisateurs finaux, en particulier en Europe et en Asie, et AFC Energy cible désormais ces marchés clés pour permettre une adoption plus rapide et plus répandue de l'hydrogène là où les problèmes de stockage et de transport pourraient autrement poser des défis à court terme. »

1 IRENA : perspectives d'innovation en matière d'ammoniac

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 16:50 et diffusé par :