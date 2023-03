Altum Technologies sélectionnée par Chevron Technology Ventures pour le programme Catalyst





Altum Technologies, une société finlandaise qui a développé une méthode brevetée de technologie de nettoyage, a été sélectionnée pour participer au programme Catalyst de Chevron Technology Ventures (CTV). Cette société de haute technologie a mis au point une solution à ultrasons de puissance, leader sur le marché, qui améliore l'efficacité des processus sans interrompre la production. Le programme de collaboration offre à Altum Technologies la plateforme nécessaire pour faire progresser et déployer sa technologie « Aucune interruption de processus » (Zero Process Downtime, ZPD) à l'échelle mondiale.

L'encrassement et l'entartrage sont des problèmes qui se posent dans la plupart des procédés industriels et qui entraînent des arrêts périodiques, planifiés ou non, pour des tâches de nettoyage difficiles et coûteuses. L'arrêt partiel ou total des opérations d'une entreprise pour ouvrir manuellement le processus de production et permettre le nettoyage de l'équipement de traitement est une pratique coûteuse qui a été acceptée comme un coût d'exploitation. La technologie ZPD d'Altum a la capacité de minimiser le temps de maintenance, de réduire la consommation d'énergie et l'utilisation de produits chimiques dangereux. La technologie climatique ultrasonique d'Altum est une méthode brevetée qui est disponible aujourd'hui pour améliorer tout processus de production existant.

La solution peut être installée et utilisée dans presque tous les processus de production sans interrompre les lignes de production et sans apporter de modifications à l'équipement de production existant. En augmentant l'efficacité énergétique et en réduisant l'utilisation de produits chimiques nocifs, Altum contribue à réduire considérablement l'impact sur l'environnement. La Fondation Solar Impulse a qualifié la solution de positive pour l'environnement.

Le programme Catalyst de CTV est une initiative qui a été lancée en 2017 pour accélérer la maturation des entreprises en phase de démarrage qui ont une technologie potentiellement bénéfique pour le secteur de l'énergie. Les membres des équipes d'Altum Technologies et de CTV collaboreront pour fixer des jalons. En atteignant ces jalons, le programme Catalyst peut aider à la croissance d'Altum Technologies et à la mise en oeuvre de la technologie pour améliorer l'efficacité des processus, réduire les émissions de CO2 et réduire l'utilisation de l'énergie dans le secteur des industries de transformation partout dans le monde.

Bo Malmberg, cofondateur et président du conseil d'administration, a déclaré : « Le soutien de Chevron, chef de file dans le secteur de l'énergie, renforce le potentiel de notre technologie unique et offre une excellente occasion de collaborer avec l'une des principales équipes dans le secteur. Chevron et Altum Technologies se sont tous deux engagés à aider les industries de transformation à rendre leurs processus plus efficaces, notamment en réduisant la consommation d'énergie et de produits chimiques. »

Altum, dont le siège social se trouve à Helsinki, en Finlande, et qui a été fondée en 2016, est la première entreprise au monde capable de contrôler complètement les ultrasons de puissance pour nettoyer l'encrassement de différents types d'équipements sans interrompre la production. Notre technologie disruptive ZPD minimise également le temps de maintenance, la consommation d'énergie et l'utilisation de produits chimiques dangereux dans ces processus de nettoyage.

Chevron Technology Ventures (CTV) a été lancé en 1999 pour identifier et intégrer des technologies développées à l'extérieur et de nouvelles solutions commerciales susceptibles d'améliorer la façon dont Chevron produit et fournit une énergie abordable, fiable et toujours plus propre, aujourd'hui et à l'avenir.

