Échangeur de l'autoroute 30 et de la route 116 à Saint-Bruno-de-Montarville - Début des travaux de réparation d'un pont d'étagement sur la route 116 ouest : fermeture de la bretelle d'accès à l'autoroute 30 ouest le 3 avril





LONGUEUIL, QC, le 23 mars 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'il entamera, le 3 avril prochain, la réparation d'un pont d'étagement dans l'échangeur de l'autoroute 30 et de la route 116, à Saint-Bruno-de-Montarville. La réalisation des travaux, qui s'échelonnera jusqu'à la fin du mois de juillet, se fera en deux phases et entraînera des fermetures de bretelles dans l'échangeur.

Gestion de la circulation

Lors de la première phase des travaux sur la partie gauche de la structure : 3 avril à fin mai

Fermeture de la bretelle menant de la route 116 ouest à l'autoroute 30 ouest.

Entrave de la voie de gauche sur la voie de desserte de la route 116 ouest.

Lors de la deuxième phase des travaux sur la partie droite de la structure : fin mai à fin juillet

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 30 est à la route 116 ouest.

Entrave de la voie de droite sur la voie de desserte de la route 116 ouest.

Les détours seront indiqués par des panneaux de signalisation. Des fermetures seront occasionnellement en place sur l'autoroute 30 la nuit, sous le pont d'étagement. Le Ministère assurera la coordination des entraves des différents chantiers dans le secteur afin de limiter les répercussions sur la circulation, mais les usagers sont invités à toujours consulter le Québec511 pour bien planifier leurs déplacements.

Le Ministère remercie la population pour sa collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

