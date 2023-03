12,5 millions de dollars annoncés pour la construction d'une nouvelle maison de guérison à T?emlúps te Secwépemc





T?EMLÚPS TE SECWÉPEMC -- TERRITOIRE TRADITIONNEL DES SECWÉPEMC, BC, le 23 mars 2023 /CNW/ - Nous honorons les expériences des survivants du pensionnat indien de Kamloops et reconnaissons les répercussions continues sur les survivants intergénérationnels.

Aujourd'hui, Kúkpi7 (chef) Rosanne Casimir, de T?emlúps te Secwépemc, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et Colleen Erickson, présidente du conseil d'administration de la First Nations Health Authority (FNHA), sont heureuses d'annoncer conjointement un financement fédéral de 12,5 millions de dollars pour la construction d'un nouveau centre de guérison à T?emlúps te Secwépemc.

Ce financement fait suite à l'engagement pris par le premier ministre Justin Trudeau d'affirmer le soutien du gouvernement du Canada à l'égard de l'établissement d'un centre de guérison à T?emlúps te Secwépemc lors de sa visite d'octobre 2021 dans la communauté. Cet espace sécuritaire offrira des programmes adaptés aux traumatismes afin d'aider les personnes et leurs familles dans leur guérison spirituelle, mentale, émotionnelle et physique. T?emlúps te Secwépemc a choisi un architecte pour diriger le processus de construction et travaillera avec les membres pour créer un espace accueillant.

Le financement fédéral s'ajoute aux fonds déjà engagés par la FNHA pour des initiatives de guérison à T?emlúps te Secwépemc. À la suite de la découverte de 215 tombes non marquées sur le site de l'ancien pensionnat indien de Kamloops, la FNHA a accordé un financement de 2,5 millions de dollars à la Première Nation T?emlúps te Secwépemc pour l'aider à faire face aux répercussions intergénérationnelles des pensionnats sur la communauté, ainsi que sur d'autres communautés pendant cette période difficile. La FNHA a également fourni 1,3 million de dollars supplémentaires pour aider la communauté à participer et à planifier, et elle continuera de travailler en partenariat avec la communauté pour établir ce centre de guérison novateur.

Par un référendum communautaire, T?emlúps te Secwépemc a choisi de conserver l'édifice du pensionnat indien de Kamloops qui appartenait auparavant au gouvernement fédéral. La communauté considère sa préservation comme un rappel des séquelles permanentes du système des pensionnats, assurant que son histoire ne soit jamais oubliée.

Le Canada s'est également engagé à verser jusqu'à 1,5 million de dollars pour évaluer la faisabilité d'éventuelles rénovations structurelles et améliorations à la conception du bâtiment du pensionnat indien de Kamloops, dans le but de déterminer le financement nécessaire pour les travaux futurs. Cette contribution provient des 100,1 millions de dollars annoncés par le gouvernement du Canada en août 2021, pour aider les communautés à commencer à s'occuper des bâtiments scolaires dans les réserves et des sites connexes qui étaient autrefois utilisés pour les pensionnats.

La lutte contre les préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au coeur de la réconciliation et est essentielle au renouvellement et à l'établissement de relations entre les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

Citations

« Les séquelles laissées par les pensionnats indiens ont tenté de nous priver de notre culture, de notre langue et de notre identité, ce qui a causé de graves dommages. La maison de guérison offrira des mesures de soutien adaptées à la culture qui aideront à gérer ces répercussions de longue date. Elle appuiera la guérison de nos survivants et des personnes touchées par le pensionnat indien de Kamloops, ce qui mènera à un avenir plus sain pour nos enfants et ceux qui ne sont pas encore nés. Nous avons hâte de travailler avec la FNHA à la mise en oeuvre de notre maison de guérison et de donner à notre peuple la possibilité de s'épanouir grâce aux ressources qui seront maintenant disponibles.

La confiance joue un grand rôle lorsque les paroles et les actes vont de pair. Donner suite à l'engagement de fournir un financement durable au centre de guérison, qui répondra au besoin de traiter le traumatisme mental intergénérationnel causé par l'expérience du pensionnat de Kamloops, est un pas vers cette voie positive. »

Kúkpi7 (chef) Rosanne Casimir

T?emlúps te Secwépemc

« Il y a deux ans, la découverte de 215 lieux de sépulture à l'ancien pensionnat de Kamloops, ainsi que de tombes non marquées à d'autres sites d'anciens pensionnats, a ébranlé le pays. La communauté des T?emlúps te Secwépemc a ouvert les yeux de la nation aux vérités qui ont toujours été connues des peuples autochtones. Aujourd'hui, T?emlúps te Secwépemc ouvre la voie en montrant ce qui est possible tout au long du voyage de guérison. Le Canada continuera de soutenir les survivants, leurs familles et les communautés touchées dans leur cheminement vers la guérison, selon leurs propres conditions. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous reconnaissons le leadership de T?emlúps te Secwépemc, qui a fait progresser ce bon travail en partenariat avec Services aux Autochtones Canada et la FNHA. Nous avons hâte de poursuivre le travail à l'appui de ce modèle de guérison qui établit un précédent. »

Colleen Erickson

Présidente du conseil d'administration, FNHA

« Nous ne devons jamais oublier ce qui s'est passé et nous devons préserver la mémoire de ces petits pour toujours. Nous devons aussi veiller à ce que cela ne se reproduise plus, et pour ceci nous devons avoir nos propres pouvoirs financiers et notre propre compétence. Ce n'est qu'alors que nous parviendrons à la réconciliation avec le Canada. »

Manny Jules, président du 13 Grassroots Advisory Council

T?emlúps te Secwépemc

« La FNHA s'est engagée à adopter des approches collaboratives et novatrices avec les communautés des Premières Nations et d'autres partenaires du secteur de la santé afin d'assurer la prestation de services de santé mentale et de mieux-être culturellement sécuritaires aux membres des Premières Nations de la Colombie-Britannique. En partenariat avec la Première Nation T?emlúps te Secwépemc et Services aux Autochtones Canada, la FNHA est heureuse de financer et d'appuyer la nouvelle maison de guérison qui aidera à répondre aux besoins en matière de guérison fondée sur les traumatismes. Ces fonds sont distincts des fonds supplémentaires précédemment fournis par la FNHA et d'autres partenaires fédéraux et provinciaux pour la guérison et les besoins connexes à T?emlúps te Secwépemc. »

Richard Jock

PDG, FNHA

« Le centre de guérison T?emlúps te Secwépemc est un excellent exemple de modèles de prestation de services et de solutions qui sont déterminés par les Premières Nations au niveau communautaire et fondés sur les connaissances et les pratiques de guérison autochtones. Je lève la main aux dirigeants des Premières Nations et aux membres de la communauté qui ont rendu cela possible. C'est exactement le genre de transformation du système qui aidera à améliorer la santé et le bien-être des membres des Premières Nations en Colombie-Britannique. »

Wade Grant

Président du conseil d'administration, Conseil de la santé des Premières Nations

Faits en bref

Une ligne d'écoute téléphonique nationale sur les pensionnats est disponible pour offrir du soutien aux anciens élèves des pensionnats qui pourraient avoir besoin d'accéder à des services d'orientation affective et d'aiguillage en cas de crise en composant le 1-866-925-4419, ligne d'écoute téléphonique nationale 24 heures sur 24.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 23 mars 2023 à 14:15 et diffusé par :